Банкротства застройщиков снизили популярность новостроек Одним из трендов нынешнего года стал рост стоимости вторичного жилья. Такая недвижимость как в Москве, так и в крупных регионах, подорожала в среднем на 6–8%.

с чего всё началось

Банкротства застройщиков снизили популярность новостроек Одним из трендов нынешнего года стал рост стоимости вторичного жилья.

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