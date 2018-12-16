Недвижимость
Банкротства застройщиков снизили популярность новостроек Одним из трендов нынешнего года стал рост стоимости вторичного жилья.
Коммерсантъ02:01
Оценить
с чего всё началось
Банкротства застройщиков снизили популярность новостроек Одним из трендов нынешнего года стал рост стоимости вторичного жилья. Такая недвижимость как в Москве, так и в крупных регионах, подорожала в среднем на 6–8%.Коммерсантъ02:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 06:47, Ашберн
Недвижимость
Аренда «просела»: в Сызрани упал спрос на коммерческую недвижимость
Аренда в Сызрани "просела", - сообщили в Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сызрани.
Обновлено вчера в 10:53
Недвижимость
Тюменцы бросились покупать и продавать квартиры. Показатели рекордные
Только в октябре тюменцы купили с рук на треть больше квартир, чем годом раньше.
Обновлено 14 декабря в 10:50
Недвижимость
Сбербанк выдал девелоперу 1,3 млрд руб. на строительство в Тюмени
По данным пресс-службы, в 2018 году Западно-Сибирский Сбербанк выделил "Бруснике" кредиты на общую сумму 6,7 млрд рублей, профинансировав строительство 150 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости.
Обновлено 14 декабря в 07:14
Недвижимость
Планы Путина поставлены под сомнение
Изменения в федеральном законодательстве, касающиеся строительной отрасли, могут сорвать план по вводу 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно, ранее озвученный президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено 14 декабря в 07:06
Недвижимость
Спрос на дачи в конце декабря резко возрастет — эксперты
В канун Нового года спрос на дачи и коттеджи в новых поселках Подмосковья может вырасти на 25%, прогнозируют эксперты компании "Инком-Недвижимость".
Обновлено 13 декабря в 03:47
Недвижимость
Аналитики заметили «небольшую революцию» на рынке недвижимости
Если раньше налоговые нерезиденты России при продаже объекта недвижимости должны были платить НДФЛ в размере 30% и это делало любые инвестиции для иностранцев в недвижимость нерентабельными, то сейчас нерезидентов частично приравняют к резидентам.
Обновлено 14 декабря в 07:45
Недвижимость
С начала года на рынок новостроек «старой» Москвы вышло 72 проекта
С начала 2018 года на первичный рынок в старых границах Москвы поступили в реализацию 72 новых проекта во всех классах недвижимости.
Обновлено 13 декабря в 09:15
Недвижимость
Финансовые организации Казахстана откроют в Астане центр ипотеки
Три казахстанских банка совместно с Казахстанской ипотечной компанией и холдингом BI Group откроют в Астане центр ипотеки BI Finance, сообщает 13 декабря агентство «Казинформ».
Обновлено 13 декабря в 07:36
Недвижимость
Торги Фонда имущества принесут бюджету 291,5 млн. рублей
В ходе торгов годовая аренда увеличилась в четыре раза, и теперь победитель будет платить 9098 рублей в месяц за квадратный метр помещения на первом этаже с витринными окнами и двумя отдельными входами.
Обновлено 13 декабря в 06:07
Недвижимость
Омским бизнесменам снизят арендную плату за участки земли
Применение кадастровой стоимости существенно упрощает расчет арендной платы за земельные участки, – цитирует портал Om1.RU Виталия Иванова, одного из членов «Омской коллегии оценщиков».
Обновлено 13 декабря в 04:45
Недвижимость
Назван регион Чехии с самыми доступными новыми квартирами
Оказалось, самые бюджетные новые квартиры в Чехии можно купить в регионе Высочина.
Обновлено 14 декабря в 03:15
Недвижимость
Названы страны с самым стремительным ростом цен на жильё
Лидер прошлого квартала, Мальта, уступила место Гонконгу с годовым ростом цен в 15,7%. Причём за три месяца, с июня по сентябрь 2018 года, жильё здесь подорожало всего на 1%. Из 57 отслеживаемых стран в восьми цены за год снизились, причём Швеция попала в их число впервые за шесть лет.
Обновлено 13 декабря в 04:05
Недвижимость
В Москве подорожало самое дешевое жилье
По подсчетам аналитиков, в среднем «квадрат» квартир экономкласса в Москве к началу зимы стоил почти 124 тысячи рублей, комфорткласса — 159 тысяч рублей.
Обновлено 13 декабря в 02:25
Недвижимость
В Москве десятикратно выросли продажи пентхаусов
Директор по продажам компании Иван Обухов отметил, что в 2012 году на первичном рынке было выставлено 30 пентхаусов, а в декабре 2018 года таких квартир в Москве продается уже около 300, причем в различных сегментах рынка (элитном, премиум и бизнес-класса).
Обновлено 13 декабря в 05:11
Недвижимость
В Центробанке считают невозможным поэтапное раскрытие эскроу-счетов для застройщиков
Поэтапное раскрытие эскроу-счетов для застройщиков пока не представляется возможным.
Обновлено 13 декабря в 02:12