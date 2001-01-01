Банкротства застройщиков снизили популярность новостроек Одним из трендов нынешнего года стал рост стоимости вторичного жилья. Такая недвижимость как в Москве, так и в крупных регионах, подорожала в среднем на 6–8%.

Недвижимость Недвижимость Аренда «просела»: в Сызрани упал спрос на коммерческую недвижимость Аренда в Сызрани "просела", - сообщили в Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сызрани.

Недвижимость Недвижимость Сбербанк выдал девелоперу 1,3 млрд руб. на строительство в Тюмени По данным пресс-службы, в 2018 году Западно-Сибирский Сбербанк выделил "Бруснике" кредиты на общую сумму 6,7 млрд рублей, профинансировав строительство 150 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости.

Недвижимость Недвижимость Тюменцы бросились покупать и продавать квартиры. Показатели рекордные Только в октябре тюменцы купили с рук на треть больше квартир, чем годом раньше.

Недвижимость Недвижимость Планы Путина поставлены под сомнение Изменения в федеральном законодательстве, касающиеся строительной отрасли, могут сорвать план по вводу 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно, ранее озвученный президентом РФ Владимиром Путиным.

Недвижимость Недвижимость Спрос на дачи в конце декабря резко возрастет — эксперты В канун Нового года спрос на дачи и коттеджи в новых поселках Подмосковья может вырасти на 25%, прогнозируют эксперты компании "Инком-Недвижимость".

Недвижимость Недвижимость Аналитики заметили «небольшую революцию» на рынке недвижимости Если раньше налоговые нерезиденты России при продаже объекта недвижимости должны были платить НДФЛ в размере 30% и это делало любые инвестиции для иностранцев в недвижимость нерентабельными, то сейчас нерезидентов частично приравняют к резидентам.

Недвижимость Недвижимость С начала года на рынок новостроек «старой» Москвы вышло 72 проекта С начала 2018 года на первичный рынок в старых границах Москвы поступили в реализацию 72 новых проекта во всех классах недвижимости.

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Недвижимость Недвижимость Омским бизнесменам снизят арендную плату за участки земли Применение кадастровой стоимости существенно упрощает расчет арендной платы за земельные участки, – цитирует портал Om1.RU Виталия Иванова, одного из членов «Омской коллегии оценщиков».

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Недвижимость Недвижимость Названы страны с самым стремительным ростом цен на жильё Лидер прошлого квартала, Мальта, уступила место Гонконгу с годовым ростом цен в 15,7%. Причём за три месяца, с июня по сентябрь 2018 года, жильё здесь подорожало всего на 1%. Из 57 отслеживаемых стран в восьми цены за год снизились, причём Швеция попала в их число впервые за шесть лет.

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