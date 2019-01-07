Экономика
Обанкроченный в 2017 году АО «Анкор банк» (Татария) в рамках процедуры конкурсного производства на начало декабря 2018 года выплатил своим кредиторам, отнесённым к первой очереди, свыше 223,59 млн рублей.
REGNUMвчера в 21:28
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Технологии
Mastercard убрала название из логотипа
Международная платежная система MasterCard сообщила об изменении своего логотипа.
Обновлено в 11:48
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено в 13:51
Происшествия
В автосервисе в Новой Москве произошел пожар
Возгорание произошло в одноэтажном здании в поселке Рязановское в Новой Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 16:13
Армия и оружие
Пентагон назвал нахождение десантного корабля в Черном море законным
Обновлено в 15:01
Кино
Умер актер Уильям Морган Шеппард
В Лос-Анджелесе скончался британский актер Уильям Морган Шеппард.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Эрдоган заявил о победе над ИГ в Сирии
Турция полагает, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) потерпела поражение в Сирии в военном отношении, Анкара готова предложить свой план нормализации ситуации в стране.
Обновлено в 15:50
Политика
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии
Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Кевин Спейси отказался признать свою вину по делу о домогательствах
Американский актер Кевин Спейси предстал перед судом по делу о сексуальных домогательствах в отношении 18-летнего молодого человека.
Обновлено в 13:54
Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Политика
Священник упал в обморок рядом с Порошенко во время подписания томоса
Опубликовано видео, на котором священник падает в обморок, стоя рядом с президентом Украины Петром Порошенко в Соборе Святого Георгия в Стамбуле.
Обновлено в 08:45
Автоспорт
Экипаж Николаева победил на первом этапе этапе ралли «Дакар»
Экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на первом этапе ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.
Обновлено в 17:50
Политика
Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон
Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя
Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Сирия: боевики взяли под контроль трассу, ведущую в Алеппо
«Нусра» установила в воскресенье полный контроль над основным форпостом оппозиции в западной части провинции Алеппо – городом Атариб, расположенном на трассе, ведущей к КПП «Баб эль-Хава», ― сообщает проправительственная газета Al-Watan со ссылкой на источники, близкие к вооруженной группировке оппозиции «Джебхат аль Ватания лил Тахрир».
Обновлено в 17:03
Экономика
В Совфеде оценили идею повысить МРОТ в два раза
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский заявил, что идея повысить МРОТ в России до 25 тыс. руб. пока не реализуема.
Обновлено в 10:40
Авто
В Китае началось строительство завода Tesla
Владелец компании Tesla Илон Маск сообщил о начале строительства завода для производства автомобилей в Шанхае.
Обновлено в 15:07
Футбол
«Ливерпуль» выбыл из розыгрыша Кубка Англии
Футболисты "Вулверхэмптона" обыграли "Ливерпуль" в третьем раунде Кубка Англии и вышли в 1/16 финала.
Обновлено в 17:01
Политика
Президент Всемирного банка уйдет в отставку
Президент группы Всемирного банка Джим Ен Ким уходит в отставку. Он закончит работать с 1 февраля.
Обновлено в 12:16
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Политика
Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги
Обновлено в 14:49
Спорт
Тутберидзе опубликовала фото с Медведевой
Обновлено в 11:38
Авто
«Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе
Обновлено в 14:15
Происшествия
В МИД Украины назвали причины крушения сухогруза у берегов Турции
Крушение сухогруза «Волго-Балт-214» у берегов Турции, в результате которого погибли шесть человек, произошло из-за удара волны.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске младенец пришел в сознание
Десятимесячный Ваня, спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание.
Обновлено в 03:48
Космос
Москвичи смогут увидеть кольца Сатурна
В 2019 году жители и гости столицы смогут увидеть кольца Сатурна и его спутник Титан. Редкое явление можно будет засвидетельствовать летом.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Участникам протестов во Франции вынесли около 1 тыс. приговоров
Около 1 тыс. обвинительных приговоров вынесено во Франции участникам протестов «желтых жилетов».
Обновлено в 16:12
Кино
HBO показал кадры новых серий «Игры престолов» и «Хранителей»
Телеканал HBO опубликовал новые кадры последнего сезона сериала «Игра престолов», а также нового шоу «Хранители».
Обновлено в 09:05
Политика
Белый дом решил проверить законность режима ЧП ради стены на границе
Юристы Белого дома изучают, будет ли законным введение в США режима чрезвычайного положения, чтобы в обход конгресса профинансировать строительство стены на границе с Мексикой, заявил журналистам вице-президент Майк Пенс, передает Reuters.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Саудовская девушка отреклась от ислама и попросила убежища
Обновлено в 09:53
Происшествия
У берегов Турции затонул корабль с россиянами
Обновлено в 07:11