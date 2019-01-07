Экономика
Обанкроченный в 2017 году АО «Анкор банк» (Татария) в рамках процедуры конкурсного производства на начало декабря 2018 года выплатил своим кредиторам, отнесённым к первой очереди, свыше 223,59 млн рублей.
REGNUMвчера в 21:28
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Происшествия
Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
Обновлено в 06:40
Общество
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании
The Telegraph пишет, что Юлия Скрипаль поддерживает контакты с друзьями из Великобритании и России.
Обновлено в 08:18
Экономика
В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ
В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море
Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
Обновлено в 02:55
Политика
В Габоне задержали лидера группы мятежных военных
Обновлено в 10:01
Происшествия
Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику
"Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить", — отметил глава организации, опубликовав в инстаграме фото девушки и избитого грабителя.
Обновлено в 04:55
Политика
Украинский томос отвезут обратно в Стамбул
Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
Обновлено в 07:05
Кино
HBO показал кадры из последнего сезона «Игры престолов»
Помимо "Игры престолов", HBO показал небольшие фрагменты из "Хранителей", "Большой маленькой лжи", "Эйфории", "Настоящего детектива" и других премьер.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание
Спасенный из-под обломков обрушившегося жилого дома в Магнитогорске 10-месячный младенец пришел в сознание, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Обновлено в 03:34
Религия
Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста
Глава РПЦ подчеркнул, что церковь не выступает против научного прогресса, но беспокоится о несвободе человеческой личности.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Турции нашли мертвым российского капитана сухогруза
Обновлено в 09:45
Политика
Украина подала в ЕСПЧ жалобу из-за инцидента в Керченском проливе
Украинское правительство подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу, обвиняет Москву в нарушении прав украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, сообщил в понедельник заместитель главы министерства юстиции Украины - уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.
Обновлено в 09:18
Кино
В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус»
В Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Обновлено в 00:05
Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Политика
Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по Курилам
Обновлено в 02:12
Политика
Китай выразил протест США в связи с проходом американского эсминца
Обновлено в 04:57
Религия
Патриарх Кирилл поздравил работающего на МКС космонавта с Рождеством
Российский космонавт Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, в Рождество пообщался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено вчера в 10:25
Кино
Умер актер Уильям Морган Шеппард
В Лос-Анджелесе скончался британский актер Уильям Морган Шеппард.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Жителя Кузбасса осудили за покупку на AliExpress
Куйбышевский районный суд Новокузнецка вынес приговор местному жителю, который приобрел через интернет-магазин солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой.
Обновлено в 03:56
Политика
На вручении томоса стоявший рядом с Порошенко священник упал в обморок
Стоявший рядом с президентом Украины Петром Порошенко священник упал в обморок во время церемонии вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины, передает портал "Страна.ua", на котором опубликовано видео.
Обновлено в 08:26
Авто
В Шанхае начали строить завод Tesla
Начальная стадия строительства должна завершиться летом, а уже к концу года предприятие сможет начать выпускать электромобили Model 3. Это будет первый зарубежный завод Tesla.
Обновлено в 06:44
Политика
Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости
Президент России Владимир Путин выстрелил из пушки Д-30 на народных гуляньях в Петропавловской крепости, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:33
Общество
Замглавы ФСИН рассказал о моральной усталости сотрудников ведомства
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под колоссальным психологическим давлением, поэтому сегодня уделяется большое внимание психологическому сопровождению.
Обновлено в 04:25
Спорт
Павел Колобков: «Визит экспертов WADA планируется 9 января»
Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что визит экспертов ВАДА в Россию планируется 9 января.
Обновлено в 10:07
Футбол
Самедов может подписать контракт с «Крыльями Советов»
Директор по развитию самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов заявил, что клуб близок к подписанию контракта с экс-полузащитником «Спартака» и сборной России по футболу Александром Самедовым.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Саудовская девушка отреклась от ислама и попросила убежища
Обновлено в 09:53
Путешествия
Япония вводит налог на выезд из страны
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Россия проигнорирует украинские санкции против археологов в Крыму
Россия никак не будет реагировать на планы Украины по попытки помешать археологам вести раскопки в Крыму, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.
Обновлено в 10:24
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе хавбека сборной Швеции
Обновлено в 04:35