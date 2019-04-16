Финансы

Банковский сектор показал прирост средств физлицКоммерсантъ вчера в 14:12

Банковский сектор показал прирост средств физлиц По итогам первого квартала 2019 года банкам удалось показать небольшой приток вкладов — 0,8%, компенсировав за февраль—март традиционный январский отток.
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Банковский сектор показал прирост средств физлиц

Коммерсантъвчера в 14:12

ЦБ подчеркнул тенденцию к замещению в 1 квартале валютных кредитов рублевыми

Profinance.ruвчера в 13:13

В марте российские банки увеличили корпоративные кредиты на 0,9%, розничные - на 1,7%

Финмаркетвчера в 11:01

ЦБ зафиксировал рост вкладов физических лиц в I квартале 2019 года

REGNUMвчера в 11:08
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Армия и оружие

Снайперский комплекс «Уголек» вышел на новый этап испытаний

Обновлено в 04:05
Футбол

Кокорин и Мамаев не явились на слушание по поводу апелляции

Обновлено в 02:20
Транспорт

На автомагистралях России предложили сузить левую полосу

Обновлено в 00:37
Наука

Определен признак скорой преждевременной смерти

Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Политика

Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда

Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног

В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие

США сделали Турции новое предложение по ракетным комплексам

Турция и США обсуждают новое предложение американцев по поставкам Анкаре систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Обновлено в 04:10
Политика

Американские санкции основаны на «грязной лжи», заявил Дерипаска

Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него санкции США основаны на "грязной лжи".
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме мог начаться из-за проблем с электрикой

Обновлено в 03:36
Происшествия

Задержан хулиган, устроивший погром в вагоне метро Петербурга

Полицейские Санкт-Петербурга задержали молодого мужчину, который подозревается в совершении хулиганских действий в вагоне поезда петербургского метро 9 апреля текущего года.
Обновлено в 02:37
Политика

Жители Донбасса лишатся украинского гражданства в случае получения российских паспортов - Киев

Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Гримчак заявил, что жители Донбасса, получившие российские паспорта буду лишены украинского гражданства.
Обновлено в 02:33
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже

Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Волгограде директора школы задержали за мошенничество

Волгоградские следователи завели уголовное дело в отношении бывшего директора школы и его заместителя, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Обновлено в 04:03
Общество

Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85

Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Финансы

Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей

Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).
Обновлено вчера в 08:35
Хоккей

«Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ

"Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 00:33
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором

«АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.
Обновлено вчера в 03:19
Наука

Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле

Обновлено вчера в 22:44
Политика

NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел

Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро

Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.
Обновлено в 03:03
Общество

Названы самые востребованные среди студентов России сферы деятельности

Почти треть российских студентов (38%) в ближайшие пять лет после завершения учебы в высшем учебном заведении планирует заниматься практической работой в коммерческом секторе, где востребованы такие профессии, как менеджеры и аналитики в фирмах, а также работники частных клиник, школ и вузов.
Обновлено в 03:01
Политика

МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено вчера в 15:09
Общество

Бариста назвали самый популярный у москвичей кофе

Наибольшей популярностью среди москвичей пользуется капучино, об этом рассказал глава школы бариста при Лиге бариста РФ Илья Богданович.
Обновлено в 03:29
Технологии

Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров

Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров.
Обновлено в 03:26
Хоккей

Кросби вышел на десятое место по очкам в плей-офф за всю историю НХЛ

Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби набрал одно очко за результативную передачу в матче первого раунда плей-офф НХЛ против "Айлендерс" (1:3). Его команда проиграла серию со счетом 0-4 и прекратила борьбу за Кубок Стэнли.
Обновлено в 00:56
Происшествия

На Приморском шоссе иномарка влетела в дерево, водитель погиб

Сегодня в района 4:44 утра на 23-м километре Приморского шоссе водитель 1995 года рождения, управляя Hyundai Solaris, вылетел в кювет, после чего машина врезалась в дерево.
Обновлено в 02:31
Политика

Юрия Грудинина избрали генеральным директором ПАО «Ил»

Новый генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин начнет исполнять свои обязанности с 20 апреля.
Обновлено в 03:22
Экономика

Банкам могут запретить замораживать счета россиян

Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности.
Обновлено вчера в 18:30
Технологии

Boston Dynamics показала буксировку грузовика упряжкой роботов

Производитель робототехники Boston Dynamics показал ролик, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.
Обновлено в 03:39
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