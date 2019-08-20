Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операцияхРоссийская газета 01:26

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет. Такой точки зрения придерживаются в Ассоциации банков России (АБР).
Читать в источнике
Комментировать164
с чего всё началось

Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей

Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.
Коммерсантъвчера в 18:24

Подробнее о событии

Экономист: российские банки превратились в спецслужбы

URA.Ru01:41

Банки предложили блокировать карты при подозрительных переводах

РБК01:39

Банки предложили блокировать карты при подозрительных операциях

Газета.Ru02:56

«Коммерсантъ»: карты предложено блокировать при подозрительном платеже

RT на русском01:16

СМИ: банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

РИА Новости00:53

Банки предложили блокировать карты при получении подозрительных платежей

Коммерсантъ01:52

«Ъ»: банки предлагают блокировать карты при зачислении подозрительных средств

ТАССвчера в 22:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
Армия и оружие

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

Обновлено 18 августа в 23:16
Происшествия

Поиски 5-летней Зарины Авгоновой продолжаются в Нижегородской области

Обновлено в 01:43
Армия и оружие

Рябков обвинил США в нагнетании военной напряженности

Проведя испытания крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США взяли курс на нагнетание военной напряженности.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес

На свадьбе Майи Донцовой и Алексея Купина случилось ЧП

Позже кадрами ЧП на свадьбе Купина и Донцовой в Instagram поделился Саймон Марданшин.
Обновлено в 01:35
Экономика

Число дел об электронном мошенничестве выросло в восемь раз

В I полугодии 2019 года количество зарегистрированных дел о мошенничестве с использованием электронных средств платежа составило 6 613 штук, что почти в восемь раньше больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие

Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии

Обновлено в 03:21
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка

Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Похитившие россиян в Камеруне пираты вышли на связь

Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, вышли на связь.
Обновлено в 03:06
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Обновлено вчера в 21:16
Футбол

Пулишич отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» из-за Моуринью

Вингер сборной США Кристиан Пулишич, который минувшей зимой был куплен «Челси» у дортмундской «Боруссии», мог перейти в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 02:00
Происшествия

Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали

Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Reuters: вооруженная оппозиция перегруппировывает силы в Хан-Шейхуне

Формирования вооруженной сирийской оппозиции перегруппировывают свои силы в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб).
Обновлено в 03:25
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Шоу-бизнес

Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл

Британский музыкант сэр Элтон Джон заступился за принца Гарри и его супругу Меган Маркл.
Обновлено в 01:59
Политика

Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
Обновлено вчера в 19:25
Финансы

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,62-1,26%

Индекс Мосбиржи вырос на 1,26% - до 2684,09 пункта, индекс РТС увеличился на 0,62%, до 1247,53 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено вчера в 12:03
Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году

В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Транспорт

Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный рейс

Новый аэропорт Саратова Гагарин принял первый плановый рейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания «Победа».
Обновлено в 03:08
Происшествия

Участника акции 27 июля в Москве обыскали и забрали на допрос

Правоохранители устроили обыски дома у участника акции протеста 27 июля в Москве Виктора Кириленко.
Обновлено в 03:30
Футбол

Менди вернулся к тренировкам в общей группе «Реала»

Защитник "Реала" Ферлан Менди, месяц назад получивший травму бедра, вернулся к тренировкам в общей группе мадридской команды.
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие

Украинские военные нанесли минометный удар по Донецку и пригородам

Украинские военные во вторник утром нанесли удар по Донецку и его пригородам.
Обновлено в 02:57
Здоровье

Педиатры не рекомендуют давать детям более одного яблока в день

Детям рекомендуется съедать не более одного яблока в сутки, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы им. З.Башляевой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Исмаил Османов.
Обновлено вчера в 01:18
Происшествия

Уснувший на надувном матрасе итальянец пересек Мессинский пролив

Молодой мужчина проплыл на надувном матрасе около десяти километров и пересек Мессинский пролив. Об инциденте рассказали местные СМИ.
Обновлено в 01:32
Политика

В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в «Ильюшине»

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.
Обновлено в 03:10
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на девять копеек — до 66,98 рубля. Курс евро увеличился на три копейки и составил 74,12 рубля.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей

В Подмосковье столкнулись маршрутное такси Mercedes и ещё пять автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:13
Транспорт

Минэкономразвития предлагает новый вариант трассы Москва-Казань

Вместо платной дороги Москва - Казань Минэкономразвития предложило строить новую трассу до Владимира, сообщает со ссылкой на "Ведомости".
Обновлено вчера в 04:58
Космос

Как инопланетяне видят Землю в телескопы

Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено вчера в 05:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное