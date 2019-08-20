Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операцияхРоссийская газета 01:26

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет. Такой точки зрения придерживаются в Ассоциации банков России (АБР).
Читать в источнике
Комментировать226
с чего всё началось

Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей

Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.
Коммерсантъвчера в 18:24

Подробнее о событии

Российские банки предлагают блокировать карты своих клиентов при получении ими подозрительных переводов

Эхо Москвы04:00

Банки предложили блокировать карты при подозрительных переводах

РБК01:39

Банки начнут блокировать карты за получение подозрительных платежей

URA.Ruвчера в 19:47

СМИ: банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

РИА Новости00:53

Банки предложили блокировать карты при получении подозрительных платежей

Коммерсантъ01:52

Банки предложили блокировать карты при подозрительных операциях

Газета.Ru04:03

«Ъ»: банки предлагают блокировать карты при зачислении подозрительных средств

ТАССвчера в 22:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Шоу-бизнес

Волочкова рекомендует звездам шоу-бизнеса «привести в порядок телеса»

Обновлено в 02:20
Кино

В Сети появился трейлер сериала про апокалипсис во Владивостоке

Обновлено в 03:32
Политика

Суд в Киеве перенёс рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому

Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей.
Обновлено в 04:43
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие

В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Обновлено вчера в 12:26
Футбол

ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Серджи Гомеса

27-летним футболистом заинтересовался ЦСКА. Сообщается, что армейцы намерены арендовать игрока с правом выкупа.
Обновлено в 04:29
Происшествия

СК провел обыск у одного из участников акции 27 июля в Москве

Сотрудники СК провели обыск в доме участника несогласованной акции в Москве 27 июля Виктора Кириленко в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.
Обновлено в 03:47
Общество

Подсчитаны траты на сборы российских школьников к учебному году

Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Число заболевших мышиной лихорадкой саратовцев достигло 1429

На сегодняшний день в медицинских стационарах Саратовской области с подозрением на лихорадку неясной этиологии находятся 153 человека.
Обновлено в 02:48
Общество

Все школы до 1 сентября получат рекомендации по пользованию телефонами

Во все школы в регионах России до начала учебного года (до 1 сентября) направят методические рекомендации по пользованию мобильных телефонов во время учебного процесса, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено вчера в 02:21
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено 18 августа в 18:35
Экономика

«Тинькофф» отказался от переезда в бизнес-центр «Акватория»

Группа "Тинькофф" отказалась от переноса штаб-квартиры в бизнес-центр "Акватория" в 2022 году.
Обновлено в 04:01
Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году

В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Политика

Путин отметил «осторожный оптимизм» в контактах с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с французским лидером Эммануэлем Макроном свою беседу с президентом Украину Владимиром Зеленским, поскольку есть вещи, которые внушают «осторожный оптимизм».
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

Поиски 5-летней Зарины Авгоновой продолжаются в Нижегородской области

Обновлено в 01:43
Происшествия

Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции

В Турции впала в кому 12-летняя девочка из России, она захлебнулась в бассейне одного из отелей.
Обновлено в 02:41
Политика

Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова

Премьер-министр России Дмитрий Мдведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в связи с «утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о росте суммы ущерба в деле о хищении из «Югры»

По информации газеты, в июне на экс-владельца банка Алексея Хотина, экс-директора московского филиала банка Нину Чернову и еще нескольких человек было заведено новое уголовное дело о растрате, которое объединили в одно производство с основным.
Обновлено в 02:39
Футбол

Шюррле — о матче с ЦСКА: было весело

Обновлено в 04:22
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона

В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани

Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Ульяновский подросток убил свою семью из пяти человек

Подросток зарезал свою семью из пяти человек в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области.
Обновлено 18 августа в 06:11
Армия и оружие

Украина и Турция разрабатывают ударный беспилотник нового поколения

Турецкие оборонные предприятия сотрудничают с Украиной в сфере цифровых систем связи, ударных беспилотников, авиационного высокоточного вооружения и тому подобное.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Штурмовики сели на поле рядом с трассой М-4 в Ростовской области

Обновлено вчера в 10:40
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка

Житель Удмуртии, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но затем помиловали, изнасиловал маленькую девочку, сообщили в главке Следственного комитета по республике.
Обновлено в 02:23
Кино

Звезда «Стражей Галактики» сыграет в «Форсаже 9»

Как сообщает издание Deadline, к нему присоединился Майкл Рукер, знакомый поклонникам киновселенной Marvel по роли Йонду из серии фильмов о Стражах Галактики.
Обновлено в 02:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное