Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операцияхРоссийская газета 01:26
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет. Такой точки зрения придерживаются в Ассоциации банков России (АБР).
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с чего всё началось
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.Коммерсантъвчера в 18:24
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Альфа-банк прокомментировал идею блокировки карт при подозрительных операциях
Rambler News Service10:25
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:37, Ашберн
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