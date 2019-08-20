Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.

с чего всё началось

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет. Такой точки зрения придерживаются в Ассоциации банков России (АБР).

Общество Трамп стал дедушкой в десятый раз Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.

Политика Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.

Армия и оружие РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Происшествия Молоко матери убило новорожденного ребенка Педиатр Питер Флеминг (Peter Fleming) ознакомился с материалами дела и отметил, что «Трамадол» — относительно новый препарат, который может попасть в грудное молоко женщины и представлять опасность для новорожденного.

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Политика CNN: Трамп и Макрон решили пригласить Россию на встречу G7 в 2020 году По словам неназванного источника, лидеры договорились пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в следующем году.

Общество В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне.

Шоу-бизнес Внучка Михаила Боярского похвасталась пышными формами в Турции Сегодня, двадцатого августа, Боярская доказала это еще раз. Сейчас двадцатилетняя внучка знаменитого актера отдыхает в Турции.

Политика Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.

Технологии Абоненты МТС массово пожаловались на сбой Пользователи МТС пожаловались на массовый сбой. Абоненты сотового оператора МТС начали жаловаться на сбой в работе.

Транспорт «Аэрофлот» начал продавать билеты в саратовский аэропорт Гагарин Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" начала с 20 августа продажу авиабилетов с в новый аэропорт Саратова – Гагарин.

Здоровье Какие гигиенические привычки вредят здоровью, рассказали волгоградцам Какие распространенные привычки на самом деле являются опасными, читайте в нашем материале.

Армия и оружие Сверхдальнобойные зенитные комплексы защитят Арктику и Дальний Восток Российские Арктика и Дальний Восток, считавшиеся потенциально опасными направлениями для воздушного нападения еще во времена СССР, будут прикрыты сверхдальнобойными зенитными комплексами С-300В4.

Экономика Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.

Армия и оружие Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России Две станции мониторинга радиации, расположенные на Чукотке и в Якутии, возобновили передачу данных.

Экономика Финансовые показатели МТС за второй квартал оказались лучше прогнозов В I квартале компания уже улучшала прогноз по показателю, указав, что OIBDA в 2019 году сохранится на уровне 2018 года.

Общество В Челябинской области ожидаются град, ливни и сильный ветер 21 августа в Челябинской области ожидаются грозы, ливни и град, а также сильный шквалистый ветер до 25 м / с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Политика Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2» Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.

Общество Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Общество Разработчики робототехники из РФ ищут возможности выхода на китайский рынок Разработчики робототехники из России активно изучают возможности выхода на китайский рынок, но спешка здесь неуместна, компаниям необходимо провести хорошую подготовку, обезопасить себя, свой бренд и разработки, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.

Происшествия Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета.