Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операцияхРоссийская газета 01:26

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет. Такой точки зрения придерживаются в Ассоциации банков России (АБР).
Читать в источнике
Комментировать386
с чего всё началось

Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей

Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.
Коммерсантъвчера в 18:24

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал предложение блокировать банковские карты при подозрительном платеже

RT на русском07:58

Банки начнут блокировать карты за получение подозрительных платежей

URA.Ruвчера в 19:47

Банкиры разъяснили порядок блокировки карт из-за подозрительных операций

РИА Новости05:48

Банки предложили блокировать карты при подозрительных операциях

Газета.Ru04:03

Банки предложили блокировать карты при получении подозрительных платежей

Коммерсантъ01:52

Новая инициатива банков направлена в первую очередь против мошенников

Эхо Москвы10:34

«Ъ»: банки предлагают блокировать карты при зачислении подозрительных средств

ТАССвчера в 22:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил свою семью

Обновлено 18 августа в 10:29
Армия и оружие

Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 10:48
Политика

Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон

В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено в 08:51
Общество

Трамп стал дедушкой в десятый раз

Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Греции

Обновлено в 10:32
Политика

Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста

Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Политика

Нетаньяху прокомментировал поступок бросившей каравай жены

Обновлено вчера в 18:39
Футбол

Слуцкий повторил знаменитую фотографию с бургером

В последнем посте Слуцкий повторил знаменитую фотографию с бургером, ставшую мемом 10 лет назад.
Обновлено в 08:38
Политика

Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Футбол

«Рома» продлила контракт с защитником Фасио

«Рома» продлила контракт с аргентинским защитником Федерико Фасио, сообщается в официальным Twitter итальянского клуба.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Экономика

Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года

Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.
Обновлено в 10:48
Происшествия

В Челябинске умерла 17-летняя пассажирка разбившегося ночью автобуса

В больнице Челябинска скончалась 17-летняя девушка, которая получила травмы во время столкновения автобуса и мусоровоза.
Обновлено в 09:49
Футбол

«Барселона» намерена арендовать Неймара

Обновлено в 04:37
Политика

Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России

«Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили деятельность в России и сейчас обратно загружают данные в PTS»,— отметил господин Зербо в Twitter.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев

Полицейские задержали водителя, сбившего в понедельник вечером в Тульской области трех инвалидов, которые передвигались на колясках, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Обновлено в 10:42
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

Петербургский полицейский подаст в суд на кандидата в муниципалы

Обновлено в 08:31
Футбол

Игрок «Манчестер Юнайтед» Магуайр отреагировал на травлю Погба

Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр высказался о травле полузащитника Поля Погба, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:24
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Происшествия

Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, вышли на связь

Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска - капитана, старшего помощника и старшего механика.
Обновлено в 02:48
Общество

ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Происшествия

СК завершил расследование против ряда участников незаконных акций в Москве

Завершено расследование уголовных дел в отношении четырех участников несанкционированных акций в Москве, а также против блогера Владислава Синицы, разместившего скандальный пост в Twitter.
Обновлено в 10:13
Политика

Джонсон предложил странам ЕС новые условия по Brexit

Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил ЕС в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Великобритании из Евросоюза.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге

Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

В МИД России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

В МИД России прокомментировали испытание американцами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:20
Общество

Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле

Чиновница Иркутской области Ирина Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено в 08:08
Авто

Hyundai привезёт во Франкфурт экстремальную версию хот-хэтча i30 N

Южнокорейский автопроизводитель анонсировал премьеру новой версии 275-сильного хэтчбека i30 N, которая получит название Project C. Премьера новинки состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте, а её тираж составит 600 экземпляров.
Обновлено в 09:43
Наука

На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов

Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:49
Происшествия

На курорте в Турции 12-летнюю петербурженку засосало в трубу бассейна

Обновлено в 09:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное