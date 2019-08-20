Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операцияхРоссийская газета 01:26
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет. Такой точки зрения придерживаются в Ассоциации банков России (АБР).
Читать в источнике
Оценить707
с чего всё началось
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.Коммерсантъвчера в 18:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:20, Ашберн
Политика
Премьера Италии отправили в отставку
Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьера страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 15:34
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Футбол
Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:31
Происшествия
В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой
Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.
Обновлено в 14:40
Экономика
Южная Корея инвестирует $3,89 млрд в новые источники роста экономики
Как заявил зампред правительства страны на заседании кабмина в среду, власти в следующем году вложат 3,89 миллиардов долларов в инновационные отрасли для создания новых источников экономического роста.
Обновлено в 22:29
Общество
Какое мороженое нужно есть вашему знаку зодиака
Итальянская компания, производящая вафли и шоколад, провела опрос, который показал, как разные знаки зодиака относятся к мороженому.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Обновлено в 14:52
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
Футбол
«Барселона» заказала партию футболок с фамилией Неймара
Клуб заказал у технического спонсора большую партию футболок с фамилией бразильца.
Обновлено в 21:39
Политика
Минздрав предлагает изменить подход к зарплате медиков
Interfax-Russia.ru - Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
Обновлено в 10:50
Наука
На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:49
Авто
Процесс сборки прототипа BMW iNext показали на видео
Тизерный видеоролик демонстрирует процесс производства прототипов нового электрического кроссовера iNext.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Наука
Выявлена связь между использованием эмодзи и частотой секса
Исследователи пришли к выводу, что люди, активно использующие эмодзи, часто ходят на свидания и имеют частые сексуальные контакты.
Обновлено вчера в 13:43
Экономика
Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию
Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
Обновлено в 21:54
Армия и оружие
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 23:16
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено в 22:59
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян появилась на публике без макияжа
Оба были одеты в спортивные костюмы, а Ким была абсолютно не накрашена.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России
В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.
Обновлено в 09:08
Экономика
«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы
Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Кино
Третьяковская галерея примет участие в акции «Ночь кино»
Государственная Третьяковская галерея примет участие во всероссийской акции «Ночь кино» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 16:06
Политика
Путин рассказал об осторожном оптимизме после общения с Зеленским
По мнению Путина, есть «некоторые вещи», которые можно обсуждать и которые внушают «осторожный» оптимизм.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке
Украинских политиков разочаровал пост президента Франции Эммануэля Макрона на русском языке, опубликованный после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 20:36
Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено в 11:33
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено в 20:16
Футбол
Игрок «Манчестер Юнайтед» Дармиан выразил желание покинуть команду
Игрок "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан выразил желание покинуть команду до конца лета, сообщает Sports.ru.
Обновлено в 17:36