Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.

с чего всё началось

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет. Такой точки зрения придерживаются в Ассоциации банков России (АБР).

Происшествия После отравления в Ульяновске в Самаре изъяли 200 литров масла Больше 200 литров подсолнечного масла домашнего производства, которым, вероятно, отравились 13 жителей Ульяновской области, изъяты в Самарской области, сообщила представитель министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области.

Происшествия Водитель сбил трех паралимпийцев в Тульской области Инцидент произошел вечером 19 августа. Неустановленный водитель на машине сбил трех мужчин, передвигавшихся на инвалидных колясках.

Политика Макрон по-русски написал о «глубоко европейской» России Макрон отметил, что между Москвой и Парижем «налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам», и выразил надежду на то, что будет разработана «архитектура безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией».

Шоу-бизнес Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл Британский музыкант сэр Элтон Джон заступился за принца Гарри и его супругу Меган Маркл.

Экономика Арбитражный суд арестовал счета петербургского миллиардера Кашина Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал средства на счетах и недвижимость петербургского предпринимателя Александра Кашина по делу о банкротстве инвестиционной компании «Энергокапитал», информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Происшествия СБУ предотвратила теракт на концерте студии Зеленского Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила теракт на концерте студии «Квартал 95», сооснователем которой является президент страны Владимир Зеленский.

Общество В России рождаемость увеличилась только в двух регионах В столице рождаемость увеличилась на 5,9%, в Карачаево-Черкесии – 4,7%. Уточняется, что за первое полугодие текущего года рождаемость составила 9,9 на 1 тысячу человек.

Армия и оружие Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.

Финансы В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгода Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ.

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД ракету В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Происшествия Российская легкоатлетка умерла в 25 лет Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.

Общество Рогозину показали танцующего лезгинку робота в папахе Участники 10-го северо-кавказского молодежного форума «Машук» продемонстрировали главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину робота в папахе, танцующего лезгинку.

Армия и оружие 80 лет назад началось наступление советских войск на Халхин-Голе 20 августа 1939 года советские и монгольские войска перешли в решительное наступление на Халхин-Голе.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Общество Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России Среди самых шумных городов России оказались города из Кемеровской и Московской областей. Это следует из данных портала Domofond.ru.

Политика Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» актом геноцида Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Биньямином Нетаньяху призвал признать Израиль "голодомор" 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.

Происшествия В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой Владимиру Путину докладывали о ситуации с девушкой, задержанной после акции 10 августа в Москве и пострадавшей от сотрудника полиции.

Политика Twitter запретит рекламу государственных СМИ Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.

Происшествия Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.

Происшествия Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.