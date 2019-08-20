Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операцияхРоссийская газета 01:26
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет. Такой точки зрения придерживаются в Ассоциации банков России (АБР).
Читать в источнике
Оценить706
с чего всё началось
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.Коммерсантъвчера в 18:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 20:16, Ашберн
Армия и оружие
В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
Обновлено в 16:45
Религия
Поклонская рассказала об исцелении с помощью явившегося ей святого
Накануне «URA.RU» сообщало, что Наталья Поклонская приезжала 18 августа в Среднеуральский женский монастырь, чтобы помириться с отцом Сергием и вернуть ему перстень Николая II.
Обновлено в 05:47
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
Политика
Путин и Макрон во Франции обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено вчера в 01:31
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинения
Обновлено в 07:40
Здоровье
В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников
В Москве отменили бумажную справку для детского сада об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, которую нужно было предоставлять в учреждение перед новым учебным годом.
Обновлено в 09:31
Музыка
Валерия получила травму на съемках шоу "Голос 60+"
Певица Валерия, выступающая в роли одного из судей в новом сезоне шоу "Голос 60+", повредила ногу на съемках передачи.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Новейший российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет
Новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой
Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.
Обновлено в 14:40
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Обновлено в 14:52
Технологии
Bloomberg: глава Huawei требует от сотрудников новые проекты
Глава Huawei Рен Женфей фактически ввел в своей компании военное положение - во внутреннем письме к своим сотрудникам он заявил о том, что настал момент истины, и призвал всех мобилизовать свои усилия для разработки новых проектов.
Обновлено в 09:19
Кино
Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
Обновлено в 14:45
Общество
В Рособрнадзоре назвали изменения в ЕГЭ 2020 года
В Единый государственный экзамен в будущем году внесут некоторые изменения, однако, они затронут не все предметы и будут незначительными, рассказали в Рособрнадзоре.
Обновлено в 07:20
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Пострадавшая в бассейне в Турции девочка из России впала в кому
Девочка едва не утонула в бассейне. Врачи борются за жизнь маленькой россиянки, которая пострадала на отдыхе в Турции.
Обновлено в 05:45
Политика
Венесуэла: США ведут переговоры с окружением Мадуро
США ведут секретные переговоры с ближайшим окружением президента Венесуэлы.
Обновлено 18 августа в 23:34
Наука
Реконструирован неандертальский способ приготовления клея
Обновлено в 10:18
Происшествия
Украинские силовики отрезали голову своему сослуживцу
По подозрению в убийстве сослуживца севернее Мариуполя задержаны трое украинских силовиков.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Павел Воля признался, что приревновал Утяшеву на отдыхе
Вместе с супругом, резидентом Comedy Club Павлом Волей, и двумя детьми 34-летняя Ляйсан Утяшева проводит августовские каникулы Испании.
Обновлено в 13:27
Футбол
Рибери пройдет медосмотр в «Фиорентине»
Французский вингер Франк Рибери на этой неделе пройдет медосмотр перед трансфером в «Фиорентину».
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Хуситы сообщили о сбитом в Йемене американском беспилотнике
Сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что их средства противовоздушной обороны сбили над провинцией Дамар американский беспилотник MQ-9.
Обновлено в 19:08
Хоккей
Рижское «Динамо» обыграло «Автомобилист» на Кубке ЛЖД
Обновлено в 14:55
Политика
Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
Китай приветствует российскую концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза.
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес
В Сети появилась фотография с Ким Кардашьян без макияжа
Как оказалось, даже в этих случаях поклонники не видят настоящего лица кумира, в чём те убедились, посмотрев снимок Instagram-дивы, сделанный на улице во время прогулки.В кадре пользователи Сети увидели не модель, а обыкновенную женщину, имеющую проблемную кожу.
Обновлено в 05:22
Финансы
Курс доллара преодолел отметку в 67 рублей
Торги на Московской бирже проходят не в пользу российской валюты. Как сообщается, курс доллара прыгнул на 1,04% и достиг 67,02 рубля.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес
Ироничный выбор: Софи Тернер повторила образ бывшей девушки мужа
Девушка пришла на вечеринку в честь дня рождения своего мужа, музыканта Джо Джонаса, в таком же платье, как у певицы Тэйлор Свифт, с которой ранее встречался Джо.
Обновлено в 14:03
Политика
Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
В Сети активно обсуждают видео, на котором запечатлен огромный кортеж президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского похвасталась пышными формами в Турции
В ходе общения с подписчиками Екатерина призналась, что найти купальник под свою пышную фигуру ей было крайне сложно.
Обновлено в 08:32