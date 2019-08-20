Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.

с чего всё началось

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет. Такой точки зрения придерживаются в Ассоциации банков России (АБР).

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