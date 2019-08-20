Экономика

Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежейКоммерсантъ вчера в 18:24

К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
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с чего всё началось

Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей

Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.
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