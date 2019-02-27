Финансы

Банковские долги россиян превысили 14 трлн рублейИзвестия вчера в 15:00

Объем задолженности россиян перед банками достиг 14,86 трлн рублей. При этом около половины из них приходится на ипотечные кредиты. Об этом свидетельствуют данные Общероссийского народного фронта, с которыми ознакомились «Известия».
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Долговой ящик: объем взятых россиянами займов достиг 14,86 трлн

Россияне в прошлом году взяли рекордное количество кредитов. Общая задолженность по ним сейчас составляет 14,86 трлн рублей. Самыми закредитованными регионами страны стали Калмыкия, Тыва, Чувашия, Иркутская область и Югра.
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Долги россиян по кредитам превысили 14 трлн рублей

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Шойгу обвинил США в попытках урезать права РФ в режиме открытого неба

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Общество

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Госпитализирован пародист Песков

Пародист Александр Песков был госпитализирован в одну из больниц Москвы, передает "Пятый канал".
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Сироткин утвержден резервным пилотом Renault

Российский пилот Сергей Сироткин новый сезон "Формулы 1" проведет в качестве резервного пилота Renault.
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Происшествия

В ходе спецоперации в Нальчике убит боевик

В ходе контртеррористической операции (КТО) в Нальчике убит один боевик, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Кабардино-Балкарской Республики (КБР).
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Общество

С 1 марта в России начинают действовать несколько новых законов

Действовать нововведения начнут с 1 марта.
Обновлено в 02:42
Происшествия

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В Сети появилось видео из московского аэропорта Шереметьево, на котором запечатлен момент выезда бизнес-джета за пределы взлетно-посадочной полосы.
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Эксперимент по самозанятым может быть расширен с 2020 года

Напомним, налог на профессиональный доход в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех регионах: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.
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Экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев обратился к правоохранителям с просьбой провести проверку высказывания крымского бизнесмена Олега Зубкова о выдаче Украине депутата Госдумы Натальи Поклонской, пишет РИА Новости.
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