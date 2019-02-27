Финансы
Банковские долги россиян превысили 14 трлн рублейИзвестия вчера в 15:00
Объем задолженности россиян перед банками достиг 14,86 трлн рублей. При этом около половины из них приходится на ипотечные кредиты. Об этом свидетельствуют данные Общероссийского народного фронта, с которыми ознакомились «Известия».
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с чего всё началось
Россияне в прошлом году взяли рекордное количество кредитов. Общая задолженность по ним сейчас составляет 14,86 трлн рублей. Самыми закредитованными регионами страны стали Калмыкия, Тыва, Чувашия, Иркутская область и Югра.Известиявчера в 16:01
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Армия и оружие
ВВС Пакистана сбили два индийских самолета
Обновлено в 02:02
Политика
Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России
Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Политика
Традиционные медиа могут освободить от действия проекта о фейковых новостях
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин предлагает вывести из-под действия проекта о фейковых новостях традиционные медиа.
Обновлено в 05:41
Происшествия
На вокзале в Каире взорвался поезд
Поезд сошел с рельсов и столкнулся с платформой на вокзале Рамзес в столице Египта Каире, сообщает портал «Масрави».
Обновлено в 03:49
Экономика
Утверждены поручения Путина по улучшению жизни россиян
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному собранию от 20 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:40
Общество
Житель Москвы выплатил 150 млн рублей алиментов
После ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации житель Москвы оплатил задолженность по алиментам на сумму 150 млн рублей.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Ивановской области убит боец ММА
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Швеции задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России
Полиция безопасности Швеции (СЕПО) задержала подозреваемого в шпионаже в пользу РФ. Об этом в среду сообщается в пресс-релизе ведомства.
Обновлено в 03:12
Экономика
Белоруссия попросила у России $600 млн в кредит
Белоруссия обратилось к России с просьбой предоставить республике кредит на $600 млн для рефинансирования долговых обязательств перед РФ, заявил глава белорусского Минфина Максим Ермолович.
Обновлено в 05:36
Музыка
Группа KAZKA отказалась представлять Украину на Евровидении
Обновлено в 04:03
Интернет
Новая функция WhatsApp поможет предотвратить спам
Хотя WhatsApp, в отличие от некоторых других мессенджеров, никогда не имел заметных проблем с непрошеными рассылками, разработчики сервиса планируют внедрить новую функцию для предотвращения спама.
Обновлено в 03:53
Политика
Песков: на Россию из США постоянно идет огромное количество кибератак
Заявление представителя Кремля стало ответом на вопрос журналистов, действительно ли американские хакеры совершили кибератаку против России, и могут ли США влиять на работу Интернета в России.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Сербии мужчина пожаловался на вампиров в полицию
В полицию города Кладово в Сербии поступило заявление от местного жителя, который попросил защитить его от ночных визитов вампиров.
Обновлено в 05:51
Энергетика
Алекперов попросил власти поддержать добычу нефти в Западной Сибири
Президент и крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, выступая в Совете Федерации, призвал поддержать добычу нефти в Западной Сибири, чтобы предотвратить ее падение, и нефтепереработку.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Шойгу обвинил США в попытках урезать права РФ в режиме открытого неба
США пытаются манипулировать международным правом и создать для России препятствия в использовании своих прав, предусмотренных Договором по открытому небу.
Обновлено в 04:59
Общество
Родственники Малашенко решили похоронить его в России
Родственники сооснователя НТВ Игоря Малашенко, скончавшегося в Испании, решили похоронить его в России.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Госпитализирован пародист Песков
Пародист Александр Песков был госпитализирован в одну из больниц Москвы, передает "Пятый канал".
Обновлено в 02:50
Футбол
Матч РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в Грозный
Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и московским ЦСКА, запланированный на 2-е марта, перенесен из Тулы в Грозный, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 12:24
Общество
Ди Каприо призвал освободить косаток в Приморье
Американский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в своем Twitter петицию за освобождение косаток и белух, которые содержатся в приморской бухте Средняя.
Обновлено в 04:54
Автоспорт
Сироткин утвержден резервным пилотом Renault
Российский пилот Сергей Сироткин новый сезон "Формулы 1" проведет в качестве резервного пилота Renault.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В ходе спецоперации в Нальчике убит боевик
В ходе контртеррористической операции (КТО) в Нальчике убит один боевик, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Кабардино-Балкарской Республики (КБР).
Обновлено в 00:39
Происшествия
Названа основная причина смертности женщин в России
Основной причиной смертности женщин в России считается онкология, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 01:07
Общество
С 1 марта в России начинают действовать несколько новых законов
Действовать нововведения начнут с 1 марта.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Видео инцидента с самолетом в Шереметьево появилось в Сети
В Сети появилось видео из московского аэропорта Шереметьево, на котором запечатлен момент выезда бизнес-джета за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 05:14
Спорт
Правительство возьмет на себя расходы по введению Fan ID в РПЛ
Правительство РФ профинансирует внедрение паспорта болельщика (Fan ID) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и в финале Олимп - Кубка России по футболу.
Обновлено в 04:35
Экономика
Эксперимент по самозанятым может быть расширен с 2020 года
Напомним, налог на профессиональный доход в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех регионах: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.
Обновлено в 05:35
Политика
Муж Поклонской ответил на предложение выдать ее Украине
Экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев обратился к правоохранителям с просьбой провести проверку высказывания крымского бизнесмена Олега Зубкова о выдаче Украине депутата Госдумы Натальи Поклонской, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:19