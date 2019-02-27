Финансы
Банковские долги россиян превысили 14 трлн рублейИзвестия вчера в 15:00
Объем задолженности россиян перед банками достиг 14,86 трлн рублей. При этом около половины из них приходится на ипотечные кредиты. Об этом свидетельствуют данные Общероссийского народного фронта, с которыми ознакомились «Известия».
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с чего всё началось
Общая сумма ипотечных кредитов, взятых жителями РФ, достигла 6,38 трлн рублей, из которых жилищные займы на 3 трлн рублей были оформлены именно в 2018-м. Кредитная задолженность россиян продолжит расти и в 2019 году, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.Известиявчера в 16:01
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
Происшествия
Конфликт между Индией и Пакистаном срывает авиарейсы
Российские авиакомпании изменяют маршруты из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном после инцидента с двумя бортами ВВС Индии над Кашмиром.
Обновлено в 06:51
Политика
Из-под действия закона о фейках предложили вывести СМИ
Традиционные СМИ предложили вывести из-под действия закона, запрещающего распространение фейковых новостей.
Обновлено в 06:08
Экономика
Белоруссия попросила у России кредит на $600 млн
Минск обратился к Москве с просьбой предоставить государственный кредит в размере $600 млн для рефинансирования долговых обязательств перед Россией в 2019 году.
Обновлено в 06:46
Политика
Украина изменит правила отбора кандидатов на Евровидение
Ранее стало известно, что группа KAZKA, занявшая на Украине третье место в национальном отборе на Евровидение, отказалась от участия в песенном конкурсе.
Обновлено в 05:58
Музыка
Умер бывший барабанщик группы The Cure Энди Андерсон
Обновлено в 06:10
Политика
Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России
Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Экономика
Утверждены поручения Путина по улучшению жизни россиян
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному собранию от 20 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:40
Политика
Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Ханое
Обновлено в 06:32
Происшествия
На вокзале в Каире взорвался поезд
Поезд сошел с рельсов и столкнулся с платформой на вокзале Рамзес в столице Египта Каире, сообщает портал «Масрави».
Обновлено в 03:49
Политика
Путин и Медведев отдали без конкурсов контракты на 397 миллиардов
Президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев только за один год распорядились без конкурсов заключить контракты на общую сумму в 397 миллиардов рублей.
Обновлено в 05:14
Общество
ЛДПР наградило школьника протухшим сухпайком за спасение ребенка
Как рассказал сам школьник в паблике «Подслушано Климово» в соцсети «Вконтакте», с ним связалась женщина по имени Мария Шкляр, которая представилась координатором партии и сообщила, что для него подготовили подарок в качестве благодарности за героический поступок.
Обновлено в 07:27
Спорт
Зеппельт: следователи проводят антидопинговый рейд на ЧМ в Зеефельде
Следственные органы Германии и Австрии проводят совместный антидопинговый рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде, сообщил в своем микроблоге в Twitter немецкий журналист Хайо Зеппельт.
Обновлено в 06:36
Спорт
Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено в 07:34
Экономика
Эксперимент по самозанятым может быть расширен с 2020 года
Напомним, налог на профессиональный доход в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех регионах: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.
Обновлено в 05:35
Экономика
Россия решила потратиться на очередной мегапроект
Вице-премьер Максим Акимов поручил правительству Ямало-Ненецкого автономного округа проработать проект строительства самой северной железной дороги за 115 миллиардов рублей.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Шереметьево задержан укравший из посылки 100 тыс. долларов погрузчик
В московском аэропорту Шереметьево полиция задержала погрузчика, которого подозревают в хищении 100 тыс. долларов из посылки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 07:26
Футбол
«Спартак» расследует публикацию оскорбительного текста о фанатах
Пресс-служба московского "Спартака" выступила с заявлением о размещении на официальном сайте клуба оскорбительного текста о болельщиках команды.
Обновлено в 07:22
Политика
Минприроды огласило решение ООН по заявке РФ на шельф в Арктике
По словам Дмитрия Кобылкина, эксперты ООН уже рассмотрели заявку и пришли к выводу, что у России есть все шансы на положительное решение со стороны комиссии.
Обновлено в 03:04
Спорт
Загитова, Черчесов и Далалоян получили «Серебряную лань»
Обновлено в 06:47
Музыка
Дробыш прокомментировал отказ группы KAZKA от участия в Евровидении
Композитор и продюсер Виктор Дробыш в беседе с RT прокомментировал отказ группы KAZKA от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Пародист Александр Песков госпитализирован
Обновлено в 03:03
Политика
Эксперт оценил возможность отключения России от интернета
Эксперт в сфере кибербезопасности Алексей Лукацкий оценил возможность отключения России от интернета.
Обновлено в 07:14
Футбол
Матч РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в Грозный
Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и московским ЦСКА, запланированный на 2-е марта, перенесен из Тулы в Грозный, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 12:24
Общество
Голикова сообщила о повышении возраста впервые рожающих россиянок
Россиянки стали рожать первого ребенка в возрасте от 26 до 35 лет.
Обновлено в 07:17
Экономика
Суверенный фонд Норвегии потерял $56 млрд по итогам 2018 года
Общий объем рыночной капитализации активов фонда по итогам 2018 г. составил 8,256 трлн норвежских крон ($968 млрд).
Обновлено в 07:20
Общество
Москвич выплатил 150 млн рублей алиментов, когда ему закрыли выезд из РФ
Москвич выплатил 150 миллионов рублей алиментов, когда в преддверии Нового года узнал о запрете на выезд из страны.
Обновлено в 05:59
Политика
Небензя: США и Британия ограбили Венесуэлу
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США и Великобритания ограбили Венесуэлу на $30 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В Ивановской области убит боец ММА
Обновлено в 02:11