Банковские долги россиян превысили 14 трлн рублейИзвестия вчера в 15:00

Общая сумма ипотечных кредитов, взятых жителями РФ, достигла 6,38 трлн рублей, из которых жилищные займы на 3 трлн рублей были оформлены именно в 2018-м. Кредитная задолженность россиян продолжит расти и в 2019 году, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

с чего всё началось

Объем задолженности россиян перед банками достиг 14,86 трлн рублей. При этом около половины из них приходится на ипотечные кредиты. Об этом свидетельствуют данные Общероссийского народного фронта, с которыми ознакомились «Известия».

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