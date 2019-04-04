Экономика
СМИ узнали об ограничении приема купюр в 5 тыс. руб. в банкоматахРБК 02:36
Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом в 5 тыс. руб. в некоторых своих банкоматах. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 03:07, Ашберн
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Обновлено 03 апреля в 19:41
Гаджеты
Названы российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7
Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ стоит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб покупатель заплатит 37 990 рублей.
Обновлено вчера в 23:07
Энергетика
Reuters: Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах
Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который позволит американскому правительству подавать в суды антимонопольные иски в адрес стран - членов ОПЕК.
Обновлено в 02:49
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15
Технологии
AliExpress начнет продавать российские товары во всем мире
Глобальный маркетплейс даст российским предпринимателям возможность продавать свои товары по всему миру, рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь
По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
Обновлено вчера в 13:55
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Порошенко призвал Зеленского быть мужиком
Президент Украины Петр Порошенко призвал шоумена и своего соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского прийти на дебаты с ним.
Обновлено в 01:01
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено 03 апреля в 03:01
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Экономика
Расходы бюджета на развитие Крыма за 11 лет превысят триллион рублей
Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя могут продлить до 2025 года, при этом ее финансирование вырастет на 200 млрд рублей, сообщил в пятницу замминистра экономического развития Сергей Назаров.
Обновлено в 02:39
Авто
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мира
Обновлено вчера в 17:19
Футбол
Российский футболист оценил сравнение с Месси
Хавбек молодежной сборной России и "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов радуется сравнению с форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:31
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»
Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе.
Обновлено в 01:45
Общество
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Авто
Audi Q8 планируют выпускать в России
Ранее Росстандарт выдал ОТТС на кросс-купе Audi Q8 словацкого производства.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Расшифрованы последние слова экипажа разбившегося в Эфиопии Boeing
Обновлено вчера в 23:07
Недвижимость
Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита
Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
Обновлено в 02:26
Кино
Режиссер Георгий Данелия умер после длительной болезни
Обновлено вчера в 08:05
Футбол
Защитник «Тоттенхэма» считает штрафы за расизм недостаточно жесткими
Защитник "Тоттенхэма" и английской сборной Дэнни Роуз настаивает на ужесточении наказаний за расизм, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Ориентировочная стоимость новинки, которая будет представлена в ближайшее время, составляет 550 тысяч рупий (около 520 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Управление, которым руководил господин Говорун, курировало Украину, Южную Осетию и Абхазию.
Обновлено вчера в 10:23
Политика
Мэра Риги Ушакова отстранили от должности
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил от должности мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено 03 апреля в 14:30
Армия и оружие
Иностранным журналистам впервые показали российскую базу на Котельном
На российскую военную базу на острове Котельный впервые пустили журналистов со всего мира.
Обновлено вчера в 03:33