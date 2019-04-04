СМИ узнали об ограничении приема купюр в 5 тыс. руб. в банкоматахРБК 02:36

Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом в 5 тыс. руб. в некоторых своих банкоматах. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций.

СМИ узнали об ограничении приема купюр в 5 тыс. руб. в банкоматах

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