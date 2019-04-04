Экономика

СМИ узнали об ограничении приема купюр в 5 тыс. руб. в банкоматахРБК 02:36

Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом в 5 тыс. руб. в некоторых своих банкоматах. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций.
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Сбербанк опроверг слухи о масштабных ограничениях приема купюр в банкоматах

РИА Новости02:59

Сбербанк не вводил масштабных ограничений приема каких-либо номиналов купюр в банкоматах

ТАСС02:44

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Ведомостивчера в 15:57

Банкоматы Сбербанка и Московского кредитного банка перестали принимать купюры в 5 тысяч рублей

Эхо Москвы02:32

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Интерфакс01:23

Сбербанк и МКБ ограничивали прием пятитысячных купюр

Коммерсантъвчера в 22:26

СМИ узнали об ограничении приема купюр в 5 тыс. руб. в банкоматах

РБК02:36
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 03:07, Ашберн
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Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома

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Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ стоит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб покупатель заплатит 37 990 рублей.
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Энергетика

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Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который позволит американскому правительству подавать в суды антимонопольные иски в адрес стран - членов ОПЕК.
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Глобальный маркетплейс даст российским предпринимателям возможность продавать свои товары по всему миру, рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
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По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
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Порошенко призвал Зеленского быть мужиком

Президент Украины Петр Порошенко призвал шоумена и своего соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского прийти на дебаты с ним.
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Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено 03 апреля в 03:01
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Экономика

Расходы бюджета на развитие Крыма за 11 лет превысят триллион рублей

Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя могут продлить до 2025 года, при этом ее финансирование вырастет на 200 млрд рублей, сообщил в пятницу замминистра экономического развития Сергей Назаров.
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«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок

«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено вчера в 13:15
Общество

Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мира

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Российский футболист оценил сравнение с Месси

Хавбек молодежной сборной России и "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов радуется сравнению с форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:31
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе.
Обновлено в 01:45
Общество

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Авто

Audi Q8 планируют выпускать в России

Ранее Росстандарт выдал ОТТС на кросс-купе Audi Q8 словацкого производства.
Обновлено вчера в 10:35
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Расшифрованы последние слова экипажа разбившегося в Эфиопии Boeing

Обновлено вчера в 23:07
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Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита

Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
Обновлено в 02:26
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Режиссер Георгий Данелия умер после длительной болезни

Обновлено вчера в 08:05
Футбол

Защитник «Тоттенхэма» считает штрафы за расизм недостаточно жесткими

Защитник "Тоттенхэма" и английской сборной Дэнни Роуз настаивает на ужесточении наказаний за расизм, передает "Советский спорт".
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Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Ориентировочная стоимость новинки, которая будет представлена в ближайшее время, составляет 550 тысяч рупий (около 520 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Олег Говорун уходит из администрации президента

Управление, которым руководил господин Говорун, курировало Украину, Южную Осетию и Абхазию.
Обновлено вчера в 10:23
Политика

Мэра Риги Ушакова отстранили от должности

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил от должности мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
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Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено 03 апреля в 14:30
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Прокурор назвал желаемые сроки подросткам, убившим на Урале инвалида

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Армия и оружие

Иностранным журналистам впервые показали российскую базу на Котельном

На российскую военную базу на острове Котельный впервые пустили журналистов со всего мира.
Обновлено вчера в 03:33
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