В январе 2019 года большинство европейских стран прекратят выпуск банкноты в 500 евро. Сделано это по примеру Соединенных Штатов, которые в свое время с целью усложнения трансферов средств теневого бизнеса, работающего с наличными, сделали самой "старшей купюрой" банкноту в 100 долларов.

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Политика Политика Британские СМИ сочли «дерзким» новогоднее обращение Путина Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".

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Спорт Спорт В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.

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Происшествия Происшествия В Британии задержали напавшего с ножом на людей в Манчестере Мужчина, подозреваемый в совершении нападения с ножом в новогоднюю ночь в Манчестере, задержан на основании Закона о психическом здоровье, контртеррористическое подразделение продолжает расследование, сообщает полиция города.

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Политика Политика Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».

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Армия и оружие Армия и оружие ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

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