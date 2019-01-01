Экономика
В январе 2019 года большинство европейских стран прекратят выпуск банкноты в 500 евро. Сделано это по примеру Соединенных Штатов, которые в свое время с целью усложнения трансферов средств теневого бизнеса, работающего с наличными, сделали самой "старшей купюрой" банкноту в 100 долларов.
Российская газетавчера в 11:59
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Происшествия
В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека
Обновлено в 15:11
Происшествия
Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву
Обновлено в 15:06
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено в 16:23
Политика
В России отреагировали на заявление Абэ о «передаче» Курил Японии
Российские парламентарии отреагировали на заявление японского премьера Синдзо Абэ о том, что Токио претендует на южные Курилы, но не собирается выселять оттуда россиян.
Обновлено в 15:36
Происшествия
СК не нашел следов взрывчатки на месте обрушения в Магнитогорске
Ранее в СК отмечали, что приоритетной версией обрушения подъезда в Магнитогорске является взрыв бытового газа.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске
Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего из-за взрыва и частичного обрушения жилого дома, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Магнитогорске взорвалась маршрутка
В центре Магнитогорска, где второй день проводят операцию по спасению пострадавших из рухнувшей многоэтажки, взорвался автомобиль.
Обновлено в 13:47
Спорт
Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса
К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Политика
В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры
Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
Обновлено в 13:52
Происшествия
В Магнитогорск прибыл глава СК Александр Бастрыкин
Обновлено в 11:26
Происшествия
Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом
Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
Обновлено в 15:44
Политика
Задержанный в Москве американский шпион приехал на свадьбу
Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, приехал в Россию на свадьбу своего знакомого.
Обновлено в 09:13
Музыка
Петр Захаров стал победителем седьмого сезона шоу «Голос»
Обновлено в 13:56
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Москве в парке Горького обрушился мост
Мост частично обрушился в парке Горького в Москве, передает 1 января телекомпания НТВ.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
В Белоруссии перевернулся автобус с туристами из России
Обновлено в 14:36
Политика
Британским СМИ новогоднее обращение Путина показалось «дерзким»
Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".
Обновлено в 13:17
Кино
Мягков резко ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»
Актер Андрей Мягков, сыгравший Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", назвал митрополита Рязанского и Михайловского "недалеким" после того, как тот раскритиковал картину.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Украинские военные задержали в водах Черного моря судно под флагом Танзании. Его экипаж подозревается в перевозке незаконных грузов.
Обновлено в 15:58
Происшествия
В Германии водитель совершил наезд на группу людей
Четыре человека пострадали в результате умышленного наезда мужчины на группу людей в Германии.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Как ищут выживших при обрушении дома в Магнитогорске
Спасатели обнаружили под завалами обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске 11-месячного мальчика. Ему помогли выжить тёплые вещи.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Путин поблагодарил спасателей в Магнитогорске
В сообщении говорится, что Путин лично поблагодарил капитана Андрея Вельмана и подполковника Петра Гриценко за самоотверженную работу на месте обрушения дома и попросил передать слова благодарности всем членам группы спасателей.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Состояние младенца, спасенного в Магнитогорске, назвали крайне тяжелым
Обновлено в 08:50
Космос
Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы
Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Магнитогорске из-под завалов вытащили 11-месячного ребёнка
Обновлено в 10:18
Происшествия
Разбор завалов в Магнитогорске приостановлен из-за угрозы обрушения
Поисковая операция и разбор рухнувших конструкций жилого дома в Магнитогорске приостановлены до устранения угрозы дальнейшего обрушения здания.
Обновлено в 03:30
Происшествия
День траура по погибшим в Магнитогорске начался в Челябинской области
Ранее распоряжение объявить 2 января днем траура по погибшим при взрыве газа в одном из жилых домов Магнитогорска сделал губернатор Борис Дубровский.
Обновлено в 15:25
Политика
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку после скандала
Стала известна причина отставки пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт. Оказалось, что Уайт некорректно обращалась с подчиненными.
Обновлено в 06:54
Хоккей
«Бостон» обыграл «Чикаго» в матче «Зимней классики» НХЛ
Обновлено в 16:11