Экономика

Банкнота в 500 евро доживает последние дни
Российская газета
вчера в 11:59

В январе 2019 года большинство европейских стран прекратят выпуск банкноты в 500 евро. Сделано это по примеру Соединенных Штатов, которые в свое время с целью усложнения трансферов средств теневого бизнеса, работающего с наличными, сделали самой "старшей купюрой" банкноту в 100 долларов.
Российская газетавчера в 11:59

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Европейские страны прекращают выпуск банкнот в 500 евро

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Европа без купюры в 500 евро: банки перестанут печатать «билеты бен Ладена»

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Банкнота в 500 евро доживает последние дни

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Европа изымает из оборота банкноты в 500 евро

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Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске

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В Магнитогорск прибыл глава СК Александр Бастрыкин

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Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом

Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
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ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

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Как ищут выживших при обрушении дома в Магнитогорске

Спасатели обнаружили под завалами обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске 11-месячного мальчика. Ему помогли выжить тёплые вещи.
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Путин поблагодарил спасателей в Магнитогорске

В сообщении говорится, что Путин лично поблагодарил капитана Андрея Вельмана и подполковника Петра Гриценко за самоотверженную работу на месте обрушения дома и попросил передать слова благодарности всем членам группы спасателей.
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Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы

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Разбор завалов в Магнитогорске приостановлен из-за угрозы обрушения

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День траура по погибшим в Магнитогорске начался в Челябинской области

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Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку после скандала

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