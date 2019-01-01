Экономика

Банкнота в 500 евро доживает последние дни
Российская газета
вчера в 11:59

В январе 2019 года большинство европейских стран прекратят выпуск банкноты в 500 евро. Сделано это по примеру Соединенных Штатов, которые в свое время с целью усложнения трансферов средств теневого бизнеса, работающего с наличными, сделали самой "старшей купюрой" банкноту в 100 долларов.
Российская газетавчера в 11:59

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Европейские страны прекращают выпуск банкнот в 500 евро

Комсомольская правда12:44

Европа без купюры в 500 евро: банки перестанут печатать «билеты бен Ладена»

Красная весна11:05

В Европе доживают последние дни банкноты в 500 евро

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Стало известно, почему ЕС прекращает выпуск купюр 500 евро

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Большинство стран Европы с этого года прекратят выпуск банкнот в 500 евро

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Европа изымает из оборота банкноты в 500 евро

Царьград08:23

Банкнота в 500 евро доживает последние дни

Российская газетавчера в 11:59
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Происшествия

Новое ЧП в Магнитогорске: взорвалась маршрутка

Обновлено в 14:38
Происшествия

Самолет со спасенным в Магнитогорске ребенком вылетел в Москву

Самолет с младенцем, которого обнаружили под завалами после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, вылетел в Москву, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:38
Происшествия

В Магнитогорске при возгорании маршрутки пострадали три человека

Три человека пострадали в результате возгорания микроавтобуса в Магнитогорске Челябинской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Обновлено в 14:44
Политика

В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры

Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

Спасатели извлекли тело одного из погибших в результате взрыва газа в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 13:23
Политика

Задержанный в Москве американский шпион приехал на свадьбу

Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, приехал в Россию на свадьбу своего знакомого.
Обновлено в 09:13
Политика

Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил

Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Москве в парке Горького обрушился мост

Мост частично обрушился в парке Горького в Москве, передает 1 января телекомпания НТВ.
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2018 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.
Обновлено в 13:53
Космос

Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы

Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Младенца спасли из-под завалов в Магнитогорске

Младенца спасли из-под завалов после обрушения подъезда дома в Магнитогорске.
Обновлено в 06:51
Музыка

Петр Захаров стал победителем седьмого сезона шоу «Голос»

Обновлено в 13:56
Происшествия

Бастрыкин прибыл на место трагедии в Магнитогорске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл к дому в Магнитогорске, где накануне из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено в 13:34
Спорт

В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов

27 декабря гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обратился к президенту России Владимиру Путину и предупредил его, что страна может оказаться в «спортивной самоизоляции», если эксперты Всемирного допингового агентства (WADA) до 31 декабря не получат доступа к данным.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Состояние младенца, спасенного в Магнитогорске, назвали крайне тяжелым

Обновлено в 08:50
Происшествия

В ФРГ мужчина умышленно наехал на пешеходов

Водитель в ФРГ в новогоднюю ночь совершил несколько умышленных наездов на пешеходов, инциденты произошли на северо-западе Германии в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.
Обновлено в 08:23
Политика

Болсонару поблагодарил Трампа за поддержку

Президент Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за поддержку.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Спасатели с риском для жизни разбирают завалы дома в Магнитогорске

Обновлено в 13:06
Кино

Мягков резко ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»

Актер Андрей Мягков, сыгравший Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", назвал митрополита Рязанского и Михайловского "недалеким" после того, как тот раскритиковал картину.
Обновлено в 09:14
Политика

Британским СМИ новогоднее обращение Путина показалось «дерзким»

Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".
Обновлено в 13:17
Спорт

ВАДА выпустило заявление по дедлайну для России

ВАДА подтвердило, что 31 декабря 2018 года истек срок, когда российские власти должны были предоставить доступ к данным Московской лаборатории, и на сегодня (1 января 2019 года) агентство не получило доступ к этим данным, что стало нарушением условия восстановления прав РУСАДА.
Обновлено в 13:19
Политика

Варфоломей предоставит «новой» украинской церкви томос об автокефали

Обновлено в 09:46
Культура

В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ

Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Футбол

Роналду вернется в состав сборной Португалии в 2019 году

Криштиану Роналду, который последние полгода играл за итальянский футбольный клуб "Ювентус", пообещал вернуться в состав сборной Португалии уже в этом году.
Обновлено в 14:11
Политика

Болсонару вступил в должность президента Бразилии

Жаир Болсонару, победивший на выборах президента Бразилии в октябре ушедшего года, во вторник официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 12:18
Происшествия

В Белоруссии перевернулся автобус с туристами из России

Обновлено в 14:36
Общество

Альбац покинет пост главного редактора The New Times

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что хочет в ближайшее время покинуть свой пост и ищет себе сменщика.
Обновлено в 11:40
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