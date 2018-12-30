Экономика
Справедливости ради, последние банкноты в 500 евро были выпущены в 2014 году. С тех пор спрос покрывался банкнотами, находящимися в обращении и на банковских складах европейских стран.
Российская газетавчера в 11:59
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Экономика
В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве
Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Экономика
Магазины начали пробивать чеки с новым НДС
В первом чеке самого «восточного» магазина розничной сети «Пятерочка» (предоставлен в распоряжение РБК), в городе Белово Кемеровской области, оказались пиво, чипсы и колготки.
Обновлено в 04:35
Энергетика
В России выросли акцизы на бензин
С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика
Банк «Открытие» присоединил Бинбанк
ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора, в сентябре того же года - об оздоровлении группы Бинбанка.
Обновлено в 06:24
Экономика
Michael Kors купил Versace за $2,12 миллиарда
Обновлено вчера в 08:31
Экономика
Что изменится в российских законах в 2019 году
1 января вступает в силу закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Обновлено в 01:29
Экономика
В Свердловской области 2019 год начнут с займов в бюджет
В Свердловской области власти планируют в 2019 году привлечь коммерческие кредиты в размере порядка 5,5 млрд рублей.
Обновлено в 05:10
Экономика
В России начала работать система быстрых платежей
С 1 января 2019 года в России начинает работать Система быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 03:37
Энергетика
Москва и Ереван договорились о цене газа для Армении на 2019 год
Договоренность достигнута 31 декабря на встрече председателя правления "Газпрома" в штаб-квартире концерна в Москве с и.о. вице-премьера Армении Мгером Григоряном.
Обновлено вчера в 06:40
Экономика
Изменения бюджетного кодекса в России увеличат доходы регионов
Изменения Бюджетного кодекса РФ, которые вступают в силу с 1 января 2019 года, позволят бюджетам регионов получать прибыль от деятельности МФЦ и самостоятельно готовить инвестиционные обоснования различных проектов, что повлечет снижение расходов при их планировании, рассказали ТАСС депутаты профильных комитетов региональных парламентов.
Обновлено вчера в 16:12
Экономика
Регионы получили новые правила зачисления акцизов
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, устанавливающий новые правила зачисления доходов от акцизов в региональные бюджеты, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Расширяется список товаров, подлежащих маркировке
С 1 января правительство РФ наделяется полномочиями по определению списка товаров, подлежащих обязательной маркировке, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
Highland Gold завершила покупку рудника «Валунистый» на Чукотке
Обновлено вчера в 05:55
Экономика
Годовой доход Huawei впервые превысил $100 млрд
Ранее в декабре представители Huawei сообщали, что в 2018 году доход компании впервые превысит $100 млрд.
Обновлено 30.12.18 в 23:45
Энергетика
Катар вышел из ОПЕК после 57 лет членства в организации
Катар был одним из 15 членов ОПЕК на протяжении 57 лет.
Обновлено вчера в 23:48