Справедливости ради, последние банкноты в 500 евро были выпущены в 2014 году. С тех пор спрос покрывался банкнотами, находящимися в обращении и на банковских складах европейских стран.

Экономика Экономика В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.

Экономика Экономика Магазины начали пробивать чеки с новым НДС В первом чеке самого «восточного» магазина розничной сети «Пятерочка» (предоставлен в распоряжение РБК), в городе Белово Кемеровской области, оказались пиво, чипсы и колготки.

Энергетика Энергетика В России выросли акцизы на бензин С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM.

Экономика Экономика Банк «Открытие» присоединил Бинбанк ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора, в сентябре того же года - об оздоровлении группы Бинбанка.

Экономика Экономика Michael Kors купил Versace за $2,12 миллиарда

Экономика Экономика Что изменится в российских законах в 2019 году 1 января вступает в силу закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Экономика Экономика В Свердловской области 2019 год начнут с займов в бюджет В Свердловской области власти планируют в 2019 году привлечь коммерческие кредиты в размере порядка 5,5 млрд рублей.

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Энергетика Энергетика Москва и Ереван договорились о цене газа для Армении на 2019 год Договоренность достигнута 31 декабря на встрече председателя правления "Газпрома" в штаб-квартире концерна в Москве с и.о. вице-премьера Армении Мгером Григоряном.

Экономика Экономика Изменения бюджетного кодекса в России увеличат доходы регионов Изменения Бюджетного кодекса РФ, которые вступают в силу с 1 января 2019 года, позволят бюджетам регионов получать прибыль от деятельности МФЦ и самостоятельно готовить инвестиционные обоснования различных проектов, что повлечет снижение расходов при их планировании, рассказали ТАСС депутаты профильных комитетов региональных парламентов.

Экономика Экономика Регионы получили новые правила зачисления акцизов Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, устанавливающий новые правила зачисления доходов от акцизов в региональные бюджеты, сообщает ИА REGNUM.

Экономика Экономика Расширяется список товаров, подлежащих маркировке С 1 января правительство РФ наделяется полномочиями по определению списка товаров, подлежащих обязательной маркировке, сообщает ИА REGNUM.

Экономика Экономика Highland Gold завершила покупку рудника «Валунистый» на Чукотке

Экономика Экономика Годовой доход Huawei впервые превысил $100 млрд Ранее в декабре представители Huawei сообщали, что в 2018 году доход компании впервые превысит $100 млрд.