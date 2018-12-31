Экономика
Банкнота в 500 евро доживает последние дни
Банкнота в 500 евро доживает последние дниРоссийская газета31.12.18 в 11:59
В январе 2019 года большинство европейских стран прекратят выпуск банкноты в 500 евро. Сделано это по примеру Соединенных Штатов, которые в свое время с целью усложнения трансферов средств теневого бизнеса, работающего с наличными, сделали самой "старшей купюрой" банкноту в 100 долларов.
Российская газета31.12.18 в 11:59
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Европа без купюры в 500 евро: банки перестанут печатать «билеты бен Ладена»
Красная веснавчера в 11:05
Большинство стран Европы с этого года прекратят выпуск банкнот в 500 евро
Народные новостивчера в 07:09
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Происшествия
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
Обновлено вчера в 13:13
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января
1 января 2018 года WhatsApp перестал работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 и старше, а также с BlackBerry OS или BlackBerry 10.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
В Магнитогорске взорвалась маршрутка, есть погибшие
На пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Правды взорвалось маршрутное такси, причем все, кто находился в нем — три человека — погибли.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Задержанного за шпионаж американца уволили из армии за воровство
Пол Уилан, который был задержан сотрудниками ФСБ в конце декабря прошлого года по подозрению в шпионской деятельности, 10 лет назад был уволен из вооруженных сил, сообщает The Washington Post.
Обновлено вчера в 22:52
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Наука
В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель
Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться достаточно большой плотности, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Спасённый в Магнитогорске младенец доставлен в Москву
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что при возгорании маршрутного такси вечером 1 января в Магнитогорске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено вчера в 15:11
Спорт
В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов
В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом
Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал в Россию на свадьбу
Американец Пол Уилан, который ранее был задержан в Москве по подозрению в шпионаже, является отставным морским пехотинцем, приехавшим в Россию на свадьбу своих знакомых.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
NASA продолжает планировать визит Рогозина в США
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает планировать возможный визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, об этом сообщила пресс-секретарь организации Меган Пауэрс.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено вчера в 13:34
Спорт
РУСАДА не передаст ВАДА данные в установленный срок
Россия не успеет передать ВАДА данные Московской антидопинговой лаборатории до окончания установленного срока.
Обновлено 30.12.18 в 17:15
Политика
AP: власти США применили слезоточивый газ против мигрантов
Власти США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой против мигрантов, которые пытались прорваться через пограничный забор в Тихуане.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца
Спасатели, разбирающие завалы жилого дома в Магнитогорске, обнаружили живого 11-месячного ребенка, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Обновлено вчера в 06:55
Космос
Станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule
Космическая станция национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons приблизилась на максимальное расстояние к астероиду Ultima Thule 1 января.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
В Брянской области три ребенка погибли при пожаре
Три ребенка погибли, еще три человека пострадали при пожаре в частном доме на востоке Брянской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служба региона.
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Обновлено вчера в 15:58
Наука
Ученые достигли озера, которое находится подо льдами Антарктики
Группа ученых SALSA сумела добраться сквозь более 3500 футов льда к озеру в Антарктике.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Мэра города в Мексике убили вскоре после вступления в должность
Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию после того, как он официально вступил в должность.
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Вступил в силу новый дачный закон
Вступил в силу 217-й федеральный закон о ведении садоводства и огородничества для собственных нужд.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
На Украине обжалуют закрытие избирательных участков в России
Депутат Верховной рады, лидер партии "За життя" ("За жизнь") Вадим Рабинович заявил, что намерен обжаловать в суде решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории РФ.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске достигло 14
В результате обрушения жилого дома в Магнитогорске погибли 14 человек, в том числе один ребенок.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Уцелевшие квартиры дома в Магнитогорске признали пригодными для жизни
«Мобильными диагностическими комплексами „Стрела-П“ проведено обследование дома, по результатам которого квартиры подъездов № 1-12 (за исключением разрушенного седьмого подъезда) признаны пригодными для проживания», — заявили в МЧС.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено вчера в 07:27