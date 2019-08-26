Экономика

Московский Комсомолец ЯмалМосковский Комсомолец ЯмалБанкиры хотят блокировать карты при подозрительных переводах

Банкиры придумали способ спасения россиян от мошенников — блокировать карты при подозрительных операциях по зачислению средств. О такой инициативе пишет 26 августа журнал «Профиль».
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Банкиры хотят блокировать карты при подозрительных переводах

Московский Комсомолец Ямал26 августа в 10:42

Банкиры придумали, как спасти россиян от мошеннических списаний денег с карт

Вести Подмосковья26 августа в 10:20

Блокировка карт опасна: названы главные причины

Deita.ru25 августа в 10:30

Банковское сообщество предложило новый способ защитить россиян от мошенничеств с картами и онлайн-переводами

UfaTime.ru26 августа в 05:50

Банкиры предлагают блокировать карты клиентов из-за подозрительных онлайн-переводов

Московский Комсомолец26 августа в 05:41

Банкиры предлагают блокировать «пластик» клиента, если онлайн-перевод вызывает подозрения

Профиль26 августа в 01:00

Банки смогут блокировать карты из-за подозрительных онлайн-переводов

News.ru26 августа в 06:55
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Происшествия

12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске

Газета.Ru 02:17
Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом

В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.
Газета.Ru 02:33
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Путин объявил о планах модернизации 60 российских аэропортов

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Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег

Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
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Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
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Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

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Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде

РБК 03:03
Происшествия

Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение

Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде

На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Общество

Минпросвещения разработало правила этики для учителей

Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Армия и оружие

Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Происшествия

Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге

Lenta.ru вчера в 22:47
Происшествия

В аэропорту Пекина загорелся пассажирский самолет

RuNews24.ru вчера в 09:18
Экономика

Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ

По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 23:49
Технологии

У России появились пять новых островов в Арктике

В Арктике открыли пять новых островов, все они являются частью территории России, сообщает РИА Новости.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:41
Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:2

Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета вчера в 16:50
Политика

Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Общество

Непогода нарушила работу общественного транспорта Владивостока

Из-за непогоды в работе общественного транспорта Владивостока наблюдаются перебои.
Коммерсантъ вчера в 21:26
Политика

Путин прибыл в Казань на закрытие мирового чемпионата WorldSkills

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Казань, где примет участие в церемонии закрытия мирового чемпионата WorldSkills, информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 14:57
Экономика

Дочерняя компания «Ростеха» потребовала от Boeing $120 млн

Компания "Авиакапитал-Сервис", которая является дочерней организацией "Ростеха", требует, чтобы американская корпорация Boeing возместила ей убытки в размере 120 млн долларов.
Московский Комсомолец вчера в 18:19
Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян

Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Музыка

Билли Айлиш проспала церемонию награждения MTV VMA

Певица улетела на свой первый концерт в Москве Американская певица Билли Айлиш объяснила свое отсутствие на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards (VMA).
Аргументы и Факты вчера в 16:25
Недвижимость

Реновация подняла цены на квартиры

Реновация подняла цены на квартиры Владельцы квартир в домах, попавших в объявленную мэрией Москвы программу реновации, все чаще пытаются их выгодно продать.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Происшествия

Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе

Бывшие сотрудники полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, отрицают свою вину.
РИА Новости вчера в 17:59
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Происшествия

В Японии из-за ливней эвакуируют почти 850 тыс. человек

Японские власти эвакуируют 847,5 тыс. человек в трех префектурах, расположенных на острове Кюсю на западе Японии, из-за угрозы наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.
РБК 03:04
Политика

В ФСБ сообщили об увеличении потока украинцев в Крым

В июне в погранслужбе сообщали, что поток туристов с Украины в Крым по сравнению с мартом нынешнего года увеличился в два раза, в сутки через границу проходили 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей.
ТАСС вчера в 23:13
Транспорт

На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке

Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс вчера в 15:04
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