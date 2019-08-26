Экономика
Московский Комсомолец ЯмалБанкиры хотят блокировать карты при подозрительных переводах
Банкиры придумали способ спасения россиян от мошенников — блокировать карты при подозрительных операциях по зачислению средств. О такой инициативе пишет 26 августа журнал «Профиль».
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Банкиры хотят блокировать карты при подозрительных переводах
Московский Комсомолец Ямал26 августа в 10:42
Банкиры придумали, как спасти россиян от мошеннических списаний денег с карт
Вести Подмосковья26 августа в 10:20
Банковское сообщество предложило новый способ защитить россиян от мошенничеств с картами и онлайн-переводами
UfaTime.ru26 августа в 05:50
Банкиры предлагают блокировать карты клиентов из-за подозрительных онлайн-переводов
Московский Комсомолец26 августа в 05:41
Банкиры предлагают блокировать «пластик» клиента, если онлайн-перевод вызывает подозрения
Профиль26 августа в 01:00
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:31, Вашингтон
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом
В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.
Газета.Ru 02:33
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег
Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Происшествия
В аэропорту Пекина загорелся пассажирский самолет
RuNews24.ru вчера в 09:18
Экономика
Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ
По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 23:49
Технологии
У России появились пять новых островов в Арктике
В Арктике открыли пять новых островов, все они являются частью территории России, сообщает РИА Новости.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:41
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета вчера в 16:50
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Общество
Непогода нарушила работу общественного транспорта Владивостока
Из-за непогоды в работе общественного транспорта Владивостока наблюдаются перебои.
Коммерсантъ вчера в 21:26
Политика
Путин прибыл в Казань на закрытие мирового чемпионата WorldSkills
Российский лидер Владимир Путин прибыл в Казань, где примет участие в церемонии закрытия мирового чемпионата WorldSkills, информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 14:57
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» потребовала от Boeing $120 млн
Компания "Авиакапитал-Сервис", которая является дочерней организацией "Ростеха", требует, чтобы американская корпорация Boeing возместила ей убытки в размере 120 млн долларов.
Московский Комсомолец вчера в 18:19
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Музыка
Билли Айлиш проспала церемонию награждения MTV VMA
Певица улетела на свой первый концерт в Москве Американская певица Билли Айлиш объяснила свое отсутствие на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards (VMA).
Аргументы и Факты вчера в 16:25
Недвижимость
Реновация подняла цены на квартиры
Реновация подняла цены на квартиры Владельцы квартир в домах, попавших в объявленную мэрией Москвы программу реновации, все чаще пытаются их выгодно продать.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Происшествия
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
Бывшие сотрудники полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, отрицают свою вину.
РИА Новости вчера в 17:59
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Происшествия
В Японии из-за ливней эвакуируют почти 850 тыс. человек
Японские власти эвакуируют 847,5 тыс. человек в трех префектурах, расположенных на острове Кюсю на западе Японии, из-за угрозы наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.
РБК 03:04
Политика
В ФСБ сообщили об увеличении потока украинцев в Крым
В июне в погранслужбе сообщали, что поток туристов с Украины в Крым по сравнению с мартом нынешнего года увеличился в два раза, в сутки через границу проходили 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей.
ТАСС вчера в 23:13
Транспорт
На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке
Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс вчера в 15:04