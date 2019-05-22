Происшествия
Банкиры из дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором «Дарт Вейдер»РБК вчера в 15:01
Оба банкира связаны с кипрским офшором «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprices Limited), которому, как ранее выяснил РБК, отошли активы, по версии следствия, отобранные экс-сотрудниками ФСБ у Гляделкина.
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Бывший член общественного совета ФСБ Столяренко стал фигурантом дела о хищении
Говорит Москвавчера в 09:59
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Энергетика
В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин
В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
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Происшествия
В Ростовской области осудили мать, дочь которой насиловал отчим
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Миссия МВФ досрочно покидает Украину
Прибывшая накануне в Киев на двухнедельную работу по оценке реформ миссия Международного валютного фонда досрочно возвращается в США, сообщают "Украинские новости".
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Организаторы «Евровидения» пересчитали финальные итоги конкурса
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Происшествия
Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии
По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
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Авто
Стало известно, почему на Lada 4x4 не ставят более мощный мотор
На портале «Лада.онлайн» появилась информация, почему «АвтоВАЗ» до сих пор не установил на свой внедорожник Lada 4x4 более производительный двигатель.
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Гаджеты
В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone
Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
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Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
Обновлено в 01:29
Общество
В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 17:09
Финансы
Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро
Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФ
Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено вчера в 18:28
Футбол
Смолов посвятил победу в Олимп Кубке России маме
Форвард "Локомотива" Фёдор Смолов прокомментировал победу над "Уралом" в финальном матче Олимп Кубка России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:34
Наука
Резкие колебания веса тела у пожилых людей предвещают риск деменции
Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.
Обновлено вчера в 14:48
Экономика
Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компанию
Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников
Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.
Обновлено в 00:15
Политика
Франция объяснила, почему не позвала Путина в Нормандию
В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что президента РФ Владимира Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии союзнических войск по антигитлеровской коалиции.
Обновлено 21 мая в 09:28
Кино
Появились кадры и фото со съёмок новых «Звёздных войн»
Фильм выйдет в прокат 19 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 11:07
Общество
Доходы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова падают
В 2017 году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заработал 6,1 млн рублей.
Обновлено в 01:30
Авто
Серийный Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа
На днях новинку заметили на финальных тестах в серийном кузове Свежие шпионское фото автомобиля, вышедшего на дороги Южной Кореи без какого-либо камуфляжа, опубликовало местное издание Thekoreancarblog.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом
Обновлено вчера в 22:05
Технологии
В работе YouTube произошел сбой
Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Обновлено в 00:55
Музыка
Дмитрий Певцов споёт в Железноводске песни Высоцкого
Жители и гости курортного города услышат популярные и любимые песни Владимира Высоцкого «Песня о друге», «Кони привередливые», «Горы», «Беда» и «Дом хрустальный».
Обновлено в 01:28
Политика
НАТО потребовало от России покинуть Крым
Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Культура
Бэнкси выставил свою работу на улице в Венеции во время биеннале
Бэнкси опубликовал у себя в Instagram видео, на котором показал свою новую работу «Венеция в масле».
Обновлено вчера в 12:08
Общество
Ольга Васильева поздравила выпускников с последним звонком
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поздравила выпускников российских школ с последним звонком, отметив, что это важный день, открывающий дорогу в будущее.
Обновлено в 01:08
Спорт
Чемпионат России по фигурному катанию проведут в Красноярске
Как рассказали в краевом министерстве спорта, правительством Красноярского края было подано предложение о проведении чемпионата России в новом современном объекте Зимней универсиады-2019 – ледовом дворце «Платинум Арена Красноярск» было подано в апреле.
Обновлено в 00:50
Экономика
Daily Express назвала рекордные закупки золота Россией «плохим знаком»
Закупки золота Россией в первом квартале 2019 года выросли до рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира.
Обновлено 21 мая в 23:16
Авто
Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta
Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.
Обновлено вчера в 02:39
Происшествия
На Урале пятеро подростков пострадали при взрыве газа в гараже
Обновлено вчера в 22:43