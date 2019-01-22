Банки выступили за создание зарплатного реестраКоммерсантъ 00:51

С внедрением реестра понятие зарплатного проекта исчезнет, прогнозирует он: банки, желающие получить средства работника, будут общаться с ним напрямую, а не через работодателя.

с чего всё началось

Проект Консолидированного зарплатного реестра разработали Альфа-банк, Тинькофф банк и Совкомбанк, сообщают «Ведомости» со ссылкой на зампредседателя правления Альфа-банка Владимира Сенина. Проект, по его словам, существенно снизит доминирование госбанков.

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