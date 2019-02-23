Финансы
Банки вновь повышают ставки по вкладамНакануне.Ru вчера в 16:39
По данным Банка России, средняя максимальная ставка вкладов вновь выросла на 0,04 п. п. до 7,544%. По словам экспертов, банки продолжат повышать ставки рублевых вкладов в ближайшие месяцы, но более медленными темпами, чем прежде, сообщают "Ведомости".
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