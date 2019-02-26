Экономика
Банки в январе выдали на 22% кредиток большеКоммерсантъ 02:29
Российские банки в январе увеличили выдачу новых кредиток на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Всего 4,2 тыс. кредиторов выдали за месяц 801 тыс. кредитных карт.
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Число выданных кредитных карт в январе увеличилось на 21,9% — до 801 тыс. штук
Rambler News Service03:24
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