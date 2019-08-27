Экономика

РБКРБКБанки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок

Приток клиентов от брокеров тоже растет, но не так стремительно: по итогам января—июля 2019 года это 159 тыс. новых счетов. То есть в этом году банки привели на фондовый рынок 83% новых клиентов, а брокеры — только 17%.
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Банки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок

РБК02:00

Александр Разуваев, ИАЦ «Альпари»: Россияне выбирают биржу

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Граждане открыли более 1 млн ИИС

Банки.рувчера в 03:25
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Девять человек пострадали после опрокидывания машины под Волгоградом

Как отмечается, в результате инцидента пострадали 9 человек - водитель и 8 пассажиров.
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Эксперты оценили готовность ядерной системы «Борей» — «Булава»

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Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
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NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов

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Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
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Японские власти эвакуируют 847,5 тысяч человек в трех префектурах западной части Японии из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных дождей, сообщило главное пожарное управление страны, играющее роль МЧС.
РИА Новости 00:41
Финансы

Китай назвал сообщения о запуске собственной криптовалюты «догадками»

Народный банк КНР прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что страна намерена выпустить национальную криптовалюту в ноябре текущего года.
News.ru 01:40
Происшествия

Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге

Телепрограмма вчера в 17:35
Политика

Посольство РФ в США заявило, что сенатор Мерфи не обращался за визой

Американский сенатор-демократ от штата Коннектикута Крис Мерфи не обращался в посольство РФ в США для получения въездной визы, говорится в сообщении российского диппредставительства в твиттере.
Интерфакс вчера в 20:06
Политика

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Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском 26 августа в 19:55
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Сбербанк начал работу над собственной «умной» колонкой

Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки, рассказали три источника, близкие к банку.
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Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег

Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Технологии

Соединить электронные паспорта с симками предложили операторы связи

Российские операторы сотовой связи предложили дополнить электронные паспорта технологией Mobile ID для удаленной идентификации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.
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Политика

Волкер призвал Россию «уйти» из Крыма для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском вчера в 23:22
Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
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Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге

Lenta.ru вчера в 22:47
Экономика

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
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Технологии

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Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.
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ФСБ РФ фиксирует рост потока украинцев в Крым

Погрануправление Федеральной службы безопасности РФ по республике Крым зафиксировало рост числа граждан Украины, пересекающих российскую границу на полуострове.
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