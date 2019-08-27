Экономика
РБКБанки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок
Приток клиентов от брокеров тоже растет, но не так стремительно: по итогам января—июля 2019 года это 159 тыс. новых счетов. То есть в этом году банки привели на фондовый рынок 83% новых клиентов, а брокеры — только 17%.
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Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
REGNUM вчера в 17:36
Армия и оружие
«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео
Телеканал RT опубликовал кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа "плоский штопор".
РИА Новости вчера в 23:33
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета вчера в 16:50
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова вышла замуж за экс-супруга Екатерины Климовой
Звезда ситкома «Саша+Маша» Елена Бирюкова почти 11 лет прожила в гражданском браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, у пары растет дочь Аглая.
StarHit.ru вчера в 16:00
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском вчера в 05:53
Происшествия
Девять человек пострадали после опрокидывания машины под Волгоградом
Как отмечается, в результате инцидента пострадали 9 человек - водитель и 8 пассажиров.
Газета.Ru 01:55
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган вновь стал отцом в 79 лет
Актер ранее не сообщал о том, что собирается вновь стать отцом. Совсем недавно они вместе с женой и Этель отдыхали на море.
Вечерняя Москва вчера в 21:52
Наука
Мозг обезьян увеличивался и уменьшался в ходе эволюции
До нового исследования научное сообщество было уверено, что мозг обезьян увеличивался из года в год.
МедиаПоток вчера в 13:17
Армия и оружие
Эксперты оценили готовность ядерной системы «Борей» — «Булава»
РЕН ТВ вчера в 18:59
Политика
Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Космос
NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов
РБК вчера в 21:58
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Технологии
Telegram выпустит свою криптовалюту Gram
По сообщениям СМИ, мессенджер Telegram выпустит свою криптовалюту Gram в течение ближайших 2 месяцев.
ФедералПресс вчера в 21:46
Происшествия
В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей
Японские власти эвакуируют 847,5 тысяч человек в трех префектурах западной части Японии из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных дождей, сообщило главное пожарное управление страны, играющее роль МЧС.
РИА Новости 00:41
Финансы
Китай назвал сообщения о запуске собственной криптовалюты «догадками»
Народный банк КНР прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что страна намерена выпустить национальную криптовалюту в ноябре текущего года.
News.ru 01:40
Происшествия
Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге
Телепрограмма вчера в 17:35
Политика
Посольство РФ в США заявило, что сенатор Мерфи не обращался за визой
Американский сенатор-демократ от штата Коннектикута Крис Мерфи не обращался в посольство РФ в США для получения въездной визы, говорится в сообщении российского диппредставительства в твиттере.
Интерфакс вчера в 20:06
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском 26 августа в 19:55
Гаджеты
Сбербанк начал работу над собственной «умной» колонкой
Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки, рассказали три источника, близкие к банку.
РБК 00:00
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег
Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Технологии
Соединить электронные паспорта с симками предложили операторы связи
Российские операторы сотовой связи предложили дополнить электронные паспорта технологией Mobile ID для удаленной идентификации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.
7 канал Красноярск 01:01
Политика
Волкер призвал Россию «уйти» из Крыма для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском вчера в 23:22
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Технологии
Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет
Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.
Известия 00:52
Политика
ФСБ РФ фиксирует рост потока украинцев в Крым
Погрануправление Федеральной службы безопасности РФ по республике Крым зафиксировало рост числа граждан Украины, пересекающих российскую границу на полуострове.
Московский Комсомолец вчера в 23:38
Шоу-бизнес
17-летняя внучка Никиты Михалкова выросла красавицей
Татьяна Михалкова поделилась своей радостью. 72-летняя супруга Никиты Михалкова показала поклонникам внучку.
Комсомольская правда вчера в 11:45