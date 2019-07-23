Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредитыРИА Новости 04:09
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg. Это связано с процентной ставкой Национального банка — минус 0,75 процента годовых. Кредитные организации вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств.
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«В отдельных случаях мы предоставляем институциональным клиентам краткосрочные кредиты с нулевой или отрицательной процентной ставкой для финансирования под соответствующее обеспечение (например, залог — прим.)», — сказала Bloomberg пресс-секретарь швейцарского Кантонального банка Цуга Кармен Вайсс.Chelny-biz.ru02:41
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