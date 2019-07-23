Финансы

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредитыРИА Новости 04:09

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg. Это связано с процентной ставкой Национального банка — минус 0,75 процента годовых. Кредитные организации вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств.
Читать в источнике
Обсудить12
с чего всё началось
«В отдельных случаях мы предоставляем институциональным клиентам краткосрочные кредиты с нулевой или отрицательной процентной ставкой для финансирования под соответствующее обеспечение (например, залог — прим.)», — сказала
 Bloomberg пресс-секретарь швейцарского Кантонального банка Цуга Кармен Вайсс.
Chelny-biz.ru02:41

Подробнее о событии

Швейцарские банки начали доплачивать заёмщикам за кредиты

Life.ru07:10

В Швейцарии начали приплачивать за взятые кредиты

Lenta.ru00:09

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

РИА Новости04:09

Швейцарским заемщикам начали доплачивать за кредиты

Росбалт03:42

Банки в Европе начали платить заемщикам за кредиты

Московский Комсомолец03:26

Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты

РБК02:09

Банки Швейцарии стали доплачивать за взятые кредиты

Газета.Ru06:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 08:37, Вашингтон
Общество

Граффити в Екатеринбурге начнут согласовывать с РПЦ

Обновлено в 06:08
Наука

Найдено потенциальное лекарство от болезни Стивена Хокинга

Обновлено вчера в 07:45
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

Обновлено в 04:46
Происшествия

Врачи диагностировали перелом ребра у уральского общественника

Напомним, 24 июля 2019 года на Алексея Беззуба было совершено нападения. Двое молодых людей избили общественника и забрали у него рюкзак.
Обновлено в 08:22
Спорт

Милак побил мировой рекорд Фелпса на 200-метровке баттерфляем

Обновлено в 08:17
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома

Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Футбол

Мирзов определился с игровым номером в «Спартаке»

Как сообщает пресс-служба лиги, Мирзов будет выступать за красно-белых под номером 9. Ранее под ним выступали Зе Луиш, Денис Давыдов, Роман Широков, Артём Дзюба и другие футболисты.
Обновлено в 08:25
Общество

Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».
Обновлено в 02:10
Политика

«Муниципальный фильтр» покорился еще одному кандидату в губернаторы

Начальник профессионального образовательного учреждения «Липецкая объединенная техническая школа ДОСААФ России» Андрей Григорьев предъявил облизбиркому листы поддержки кандидата с подписями муниципальных депутатов.
Обновлено 22 июля в 10:09
Авто

Volkswagen Tharu стал лучшим кроссовером на рынке

По результатам опроса, который накануне был проведен крупнейшим автомобильным порталом в Китае - Autohome, поднебесные автолюбители назвали VW Tharu лучшим в сегменте компактных SUV.
Обновлено в 00:46
Футбол

«Урал» заключил контракт с хавбеком Насыровым

Российский полузащитник Исламжан Насыров стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:40
Общество

Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО

Мосгорсуд увеличил более чем на 400 тыс. руб. размер компенсации, которую актер Леонид Ярмольник должен выплатить по делу о ДТП с автомобилем Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 06:25
Политика

Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко

Обновлено в 07:25
Политика

Порошенко повторно вызвали на допрос

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено 22 июля в 11:05
Музыка

Гитарист группы «Кино» ответил Metallica исполнением ее хита

Один из основателей группы "Кино" Юрий Каспарян ответил легендарному коллективу Metallica после того, как американские музыканты исполнили на концерте в "Лужниках" песню "Группа крови".
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Обновлено в 07:53
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Экономика

Россияне начали экономить на стиральном порошке

Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Газзаев, Лещенко и Успенская вступились за вора в законе Шишканова

Обновлено в 07:35
Общество

Совфед предложил ограничить использование электронной почты

Карен Казарян отмечает, что требование законопроекта не распространяется на корпоративную электронную почту и иностранные сервисы, то есть их пользователей, как и раньше, никто не будет контролировать, что делает инициативу депутатов неэффективной.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья признал вину по всем обвинениям

Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении свыше 11 млрд рублей, признал вину, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Обновлено в 08:01
Экономика

«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом

Проблемы с нормативом В июне "Восточный" выполнил предписание ЦБ по созданию 5 млрд руб. резервов, из-за чего норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,9%).
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

В Донбассе журналисты Народной милиции ДНР попали под обстрел ВСУ

Обновлено в 08:12
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия

На Кубани мать посаженного на цепь мальчика надеется на помощь родных

Родственники помогут матери в содержании мальчика, посаженного на цепь на Кубани, если ребенка отдадут ей для постоянного проживания, сообщила РИА Новости мать ребенка Виктория Пономарчук.
Обновлено в 06:31
Общество

«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными

Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

Экс-президент Киргизии Атамбаев вылетел в Москву с российской авиабазы

Обновлено в 04:21
Экономика

НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз

По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.
Обновлено в 07:58
Политика

Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.
Обновлено вчера в 12:23
Главное