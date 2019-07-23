с чего всё началось

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg. Это связано с процентной ставкой Национального банка — минус 0,75 процента годовых. Кредитные организации вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Происшествия Врачи диагностировали перелом ребра у уральского общественника Напомним, 24 июля 2019 года на Алексея Беззуба было совершено нападения. Двое молодых людей избили общественника и забрали у него рюкзак.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.

Футбол Мирзов определился с игровым номером в «Спартаке» Как сообщает пресс-служба лиги, Мирзов будет выступать за красно-белых под номером 9. Ранее под ним выступали Зе Луиш, Денис Давыдов, Роман Широков, Артём Дзюба и другие футболисты.

Общество Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль» Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».

Политика «Муниципальный фильтр» покорился еще одному кандидату в губернаторы Начальник профессионального образовательного учреждения «Липецкая объединенная техническая школа ДОСААФ России» Андрей Григорьев предъявил облизбиркому листы поддержки кандидата с подписями муниципальных депутатов.

Авто Volkswagen Tharu стал лучшим кроссовером на рынке По результатам опроса, который накануне был проведен крупнейшим автомобильным порталом в Китае - Autohome, поднебесные автолюбители назвали VW Tharu лучшим в сегменте компактных SUV.

Футбол «Урал» заключил контракт с хавбеком Насыровым Российский полузащитник Исламжан Насыров стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба.

Общество Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО Мосгорсуд увеличил более чем на 400 тыс. руб. размер компенсации, которую актер Леонид Ярмольник должен выплатить по делу о ДТП с автомобилем Федеральной службы охраны (ФСО).

Политика Порошенко повторно вызвали на допрос Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.

Музыка Гитарист группы «Кино» ответил Metallica исполнением ее хита Один из основателей группы "Кино" Юрий Каспарян ответил легендарному коллективу Metallica после того, как американские музыканты исполнили на концерте в "Лужниках" песню "Группа крови".

Политика Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами «Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.

Общество Совфед предложил ограничить использование электронной почты Карен Казарян отмечает, что требование законопроекта не распространяется на корпоративную электронную почту и иностранные сервисы, то есть их пользователей, как и раньше, никто не будет контролировать, что делает инициативу депутатов неэффективной.

Происшествия Экс-министр финансов Подмосковья признал вину по всем обвинениям Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении свыше 11 млрд рублей, признал вину, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Экономика «Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом Проблемы с нормативом В июне "Восточный" выполнил предписание ЦБ по созданию 5 млрд руб. резервов, из-за чего норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,9%).

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Происшествия На Кубани мать посаженного на цепь мальчика надеется на помощь родных Родственники помогут матери в содержании мальчика, посаженного на цепь на Кубани, если ребенка отдадут ей для постоянного проживания, сообщила РИА Новости мать ребенка Виктория Пономарчук.

Общество «Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.

Экономика НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.