с чего всё началось

Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg. В частности, речь идет о Zuger Kantonalbank и Grisons cantonal bank (GKB).

Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты

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