Финансы

Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредитыРБК 02:09

Кредитные организации страны вынуждены доплачивать Центробанку за хранение избыточных средств. Отрицательные ставки также установлены в банках Дании, Швеции и Японии. Нацбанк Швейцарии уже несколько лет сохраняет процентную ставку на отрицательном уровне.
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с чего всё началось
«В отдельных случаях мы предоставляем институциональным клиентам краткосрочные кредиты с нулевой или отрицательной процентной ставкой для финансирования под соответствующее обеспечение (например, залог — прим.)», — сказала
 Bloomberg пресс-секретарь швейцарского Кантонального банка Цуга Кармен Вайсс.
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Швейцарские банки начали доплачивать заёмщикам за кредиты

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