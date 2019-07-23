с чего всё началось

Кредитные организации страны вынуждены доплачивать Центробанку за хранение избыточных средств. Отрицательные ставки также установлены в банках Дании, Швеции и Японии. Нацбанк Швейцарии уже несколько лет сохраняет процентную ставку на отрицательном уровне.

Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты

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