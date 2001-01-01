Экономика
Банки уменьшили проценты по ипотеке после снижения ключевой ставки ЦБForbes 01:54
Точеный добавил, что в банке рассматривают возможность снижения ставок и по другим кредитам. ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку.
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Вслед за снижением ключевой ставки ЦБ банки начали удешевлять ипотечные кредиты
Единый реестр застройщиков06:04
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Футбол
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Тотти, выступавший за "Рому" на протяжении всей игровой карьеры, повесил бутсы на гвоздь в 2017 году, после чего вошел в структуру клуба.
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В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством
В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.
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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова
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Экономика
В январе-мае рост ВВП Белоруссии замедлился до 1%
Темп роста ВВП страны в январе-апреле составлял 1,4%. По прогнозу правительства в первом полугодии экономика Белоруссии должна вырасти на 1,8%.
Обновлено в 11:37
Общество
Телеведущий Киселев поплатился миллионами из-за беспечности
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Политика
Киев предупредил Европу о начале газового кризиса в 2020 году
Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Основные силы правоохранителей вывели из Чемодановки
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Кино
Стали известны итоги Кинотавра-2019
Главный приз достался дебютному фильму "Бык" режиссера Бориса Акопова. Операторская работа Глеба Филатова в этом же фильме признана лучшей.
Обновлено вчера в 15:58
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Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Родственница Зыкиной обвинила покойную певицу в похищении детей
Родственница Людмилы Зыкиной Татьяна в обвинила звезду советского экрана в похищении детей.
Обновлено в 10:41
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
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Политика
Песков прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал назначение Михаила Бабича в Минэкономразвития.
Обновлено в 06:32
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Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией
Для борьбы с коррупцией у партии «Справедливая Россия» есть две инициативы.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
Обновлено в 11:33
Кино
«Война Анны» вернется в прокат, чтобы претендовать на «Оскар»
Драма Алексея Федорченко «Война Анны» — о маленькой девочке, которая переживает Великую отечественную войну, прячась в здании фашистской комендатуры — вернется в российский прокат.
Обновлено в 09:16
Экономика
Патрик Драи покупает аукционный дом Sotheby`s за $3,7 млрд
Французский миллиардер Патрик Драи приобретает англо-американский аукционный дом Sotheby`s. Как говорится в пресс-релизе, Sotheby`s будет продан компании BidFair USA, которая целиком принадлежит французскому предпринимателю.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон об усилении уголовной ответственности для нетрезвых водителей за дорожно-транспортные происшествия с жертвами.
Обновлено в 09:56
Экономика
Кудрин не исключает «социального взрыва» в России
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин обеспокоен падением уровня жизни в РФ и не исключает "социального взрыва", если уровень бедности продолжит расти.
Обновлено в 10:39
Политика
Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги
Обновлено 14 июня в 13:10
Игры
CD Projekt рассекретила спецификации PC для запуска Cyberpunk 2077
Например, в 2018-м разработчикам хватало видеокарты GeForce GTX 1080 Ti, а уже в 2019-м для запуска игры потребовалась Titan RTX – невероятно мощная видеокарта.
Обновлено в 10:56
Авто
Введение новых правил автомобильного тюнинга отложили на год
Ранее планировалось ввести новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля с 1 июля 2019 года, но теперь регламент перенесли на год, об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Коллегию Евразийской экономической комиссии.
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Спорт
Следующий Кубок мира по керлингу не состоится из-за финансовых проблем
Всемирная федерация керлинга на своем официальном сайте сообщила, что Кубок мира по керлингу-2019/20 не состоится из-за проблем с финансированием.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Германии задержали подозреваемого в убийстве политика
Сотрудники полиции ФРГ поймали и задержали подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель Вальтера Любке.
Обновлено вчера в 11:40
Финансы
Рубль может получить поддержку от спроса на ценные бумаги
Эксперты ожидают данных о соотношении спроса и предложения на рынке энергоресурсов; В пятницу будут опубликованы данные по деловой активности в ЕС.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
«Информация, размещенная на отдельных ресурсах, о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО г. Москвы, не соответствует действительности», — сказали в МВД.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии
Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Происшествия
Сотрудников «Медузы» допрашивают по делу Голунова
В Москве сотрудников «Медузы» начали вызывать в полицию на допросы по делу об обороте наркотиков, по которому свидетелем проходит корреспондент издания Иван Голунов.
Обновлено в 11:28