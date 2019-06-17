Финансы
Банки уменьшили проценты по ипотеке после снижения ключевой ставки ЦБForbes вчера в 01:54
Точеный добавил, что в банке рассматривают возможность снижения ставок и по другим кредитам. ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку.
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Армия и оружие
На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов
На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Амурская область оказалась в середине рейтинга благосостояния семей
Амурская область оказалась на 20-м месте. По сравнению с данными 2017 года регион поднялся на четыре позиции.
Обновлено 16 июня в 21:29
Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Футбол
Джонс и Гаскойн воссоздали знаменитое фото
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Квартиры Алибасова ему уже не принадлежат, заявил Жорин
Обновлено в 01:10
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
Во время учений НАТО в Польше загорелся полигон
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Трамп объявил депортацию миллионов нелегальных мигрантов
Президент США Дональд Трамп анонсировал масштабную высылку из страны нелегальных мигрантов.
Обновлено в 02:26
Политика
Бабича назначили замминистра экономического развития
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
Обновлено вчера в 05:18
Армия и оружие
«Алмаз-Антей»: система ПВО сдержала США от бомбардировки объектов СССР
США после Великой Отечественной войны готовы были нанести удар по советским мирным городам, однако создание системы противовоздушной обороны и атомной бомбы сдерживало их от этого сценария, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.
Обновлено в 01:34
Политика
Рекордное число россиян считают службу в армии долгом мужчины
Рекордное количество россиян считает службу в армии по призыву обязательной для мужчины и уверено, что вооруженные силы защитят страну в случае конфликтов.
Обновлено в 02:17
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Общество
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу
Тверской районный суд 10 июня признал Волкова виновным в нарушении правил организации митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Санкт-Петербурге и арестовал его на 15 суток.
Обновлено в 02:57
Общество
Названы самые популярные профессии у абитуриентов в 2019 году
Проведенное сервисом по поиску высокооплачиваемой работы Superjob исследование показало, какие направления подготовки выбирают российские выпускники в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Актер Алексей Гуськов рассказал о причине развода с первой женой
Алексей Гуськов и Лидия Вележева прожили в браке более 30 лет, однако с первой женой брак распался довольно быстро.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро
Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».
Обновлено в 02:03
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В шведской коммуне над зданием администрации подняли флаг СССР
Флаг СССР был поднят утром 17 июня над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю. Об этом сообщает газета Expressen.
Обновлено вчера в 10:26
Шоу-бизнес
Началова могла отписать полквартиры Фролову, спасая отношения
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Усс процитировал Гитлера в заявлении по хищениям леса
На самом деле Губернатор процитировал другого фашистского лидера Адольфа Гитлера.
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Кино
«Мстители: Финал» стал лучшим фильмом на MTV Movie & TV Awards
Фильм «Мстители: Финал» признали лучшим фильмом года на MTV Movie & TV Awards, картина также получила призы в номинациях «Лучший герой» (Тони Старк) и «Лучший злодей» (Танос).
Обновлено в 02:40
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Обновлено вчера в 12:46
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 07:51
Футбол
Сарри хочет видеть в «Ювентусе» Маркиньоса и Икарди
Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри хочет в следующем сезоне видеть в рядах своей команды защитника «ПСЖ» Маркиньоса и форварда «Интера» Мауро Икарди.
Обновлено в 00:29