Банки уменьшили проценты по ипотеке после снижения ключевой ставки ЦБForbes вчера в 01:54

Точеный добавил, что в банке рассматривают возможность снижения ставок и по другим кредитам. ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку.

Банки уменьшили проценты по ипотеке после снижения ключевой ставки ЦБ

Армия и оружие На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.

Общество Амурская область оказалась в середине рейтинга благосостояния семей Амурская область оказалась на 20-м месте. По сравнению с данными 2017 года регион поднялся на четыре позиции.

Политика Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Экономика Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».

Политика Трамп объявил депортацию миллионов нелегальных мигрантов Президент США Дональд Трамп анонсировал масштабную высылку из страны нелегальных мигрантов.

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Армия и оружие «Алмаз-Антей»: система ПВО сдержала США от бомбардировки объектов СССР США после Великой Отечественной войны готовы были нанести удар по советским мирным городам, однако создание системы противовоздушной обороны и атомной бомбы сдерживало их от этого сценария, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.

Политика Рекордное число россиян считают службу в армии долгом мужчины Рекордное количество россиян считает службу в армии по призыву обязательной для мужчины и уверено, что вооруженные силы защитят страну в случае конфликтов.

Авто «АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.

Происшествия Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Общество В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье» Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.

Общество Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу Тверской районный суд 10 июня признал Волкова виновным в нарушении правил организации митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Санкт-Петербурге и арестовал его на 15 суток.

Общество Названы самые популярные профессии у абитуриентов в 2019 году Проведенное сервисом по поиску высокооплачиваемой работы Superjob исследование показало, какие направления подготовки выбирают российские выпускники в 2019 году.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Актер Алексей Гуськов рассказал о причине развода с первой женой Алексей Гуськов и Лидия Вележева прожили в браке более 30 лет, однако с первой женой брак распался довольно быстро.

Происшествия Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».

Происшествия В шведской коммуне над зданием администрации подняли флаг СССР Флаг СССР был поднят утром 17 июня над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю. Об этом сообщает газета Expressen.

Политика Усс процитировал Гитлера в заявлении по хищениям леса На самом деле Губернатор процитировал другого фашистского лидера Адольфа Гитлера.

Кино «Мстители: Финал» стал лучшим фильмом на MTV Movie & TV Awards Фильм «Мстители: Финал» признали лучшим фильмом года на MTV Movie & TV Awards, картина также получила призы в номинациях «Лучший герой» (Тони Старк) и «Лучший злодей» (Танос).

Гаджеты Роскачество назвало лучшие смартфоны Российская система качества назвала лучшие смартфоны.

Энергетика Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.