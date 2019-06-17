Финансы
Банки уменьшили проценты по ипотеке после снижения ключевой ставки ЦБForbes 01:54
Точеный добавил, что в банке рассматривают возможность снижения ставок и по другим кредитам. ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку.
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«ЦБ ожидает сокращение темпов оттока капитала более чем вдвое – интересно, с чего бы?»
БИЗНЕС Onlineвчера в 02:10
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:25, Вашингтон
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Экс-полицейского осудили в Ижевске за хранение и «подброс» наркотиков
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