Финансы

Банки уменьшили проценты по ипотеке после снижения ключевой ставки ЦБForbes 01:54

Точеный добавил, что в банке рассматривают возможность снижения ставок и по другим кредитам. ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку.
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ЦБ и Минэкономики не сошлись в оценке будущей инфляции

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Ключевая ставка с сегодняшнего дня снижается до 7,5% годовых

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БИЗНЕС Onlineвчера в 02:10

Центробанк снизил ключевую ставку

АМИТЕЛ15 июня в 07:24

Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%

Московская перспектива15 июня в 07:16
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:25, Вашингтон
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Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто

Обновлено в 18:25
Происшествия

В Новосибирске пассажиры в панике покинули не заводившийся самолет

Из-за чего некоторые пассажиры, испугавшись за свою безопасность, потребовали заменить судно, другие же покинули борт лайнера.
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Напомним, бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. Нурмагомедов получил соперника.
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Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
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Часть собрания Щукина с полотнами Матисса, Моне, Дега, Гогена и других импрессионистов и пост-импрессионистов после революции была национализирована и со временем распределена между ГМИИ и Эрмитажем.
Обновлено в 13:46
Армия и оружие

Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих

Обновлено в 20:05
Происшествия

В Москве избили директора Фонда кино

Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
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После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Здоровье

Названы регионы с самой высокой распространенностью рака

Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США

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Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».
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Происшествия

Экс-полицейского осудили в Ижевске за хранение и «подброс» наркотиков

Сегодня, 17 июня, в Ижевске суд вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела полиции, который обвинялся в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и хранении наркотиков, сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.
Обновлено в 08:06
Общество

Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США

Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 20:51
Происшествия

В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.
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Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
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Политика

СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
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Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со своим французским коллегой Эманнуэлем Макроном озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате", в котором принимают участие представители Франции, Германии, России и Украины.
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Игры

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Город Новиград хорошо знаком всем поклонникам серии «Ведьмак», и на карточных полях «Гвинт» раскроются его самые тёмные стороны.
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Юлия Чичерина сменила прическу и изменилась до неузнаваемости

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В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения

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Обновлено в 19:50
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Анастасия Волочкова отмечает важную для себя памятную дату.
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В России введены штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.
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В Китае произошло мощное землетрясение

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
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