Экономика
Крупные российские банки просят клиентов обосновать необходимость переводов с карты на карту небольших сумм - в пределах 1 тысячи рублей. В противном случае карту могут заблокировать. Об этом пишет газета "Известия".
Российская газета01:41
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с чего всё началось
Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей. Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать.Известиявчера в 16:01
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Карты россиян пригрозили заблокировать за необоснованные переводы на тысячу рублей
Московский Комсомолец01:20
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