Экономика

Банки стали требовать от клиентов обосновать переводы на тысячу рублей
Российская газета
01:41

Крупные российские банки просят клиентов обосновать необходимость переводов с карты на карту небольших сумм - в пределах 1 тысячи рублей. В противном случае карту могут заблокировать. Об этом пишет газета "Известия".
Российская газета01:41
с чего всё началось

Выйдет блоком: банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей

Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей. Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать.
Известиявчера в 16:01

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Lenta.ruвчера в 23:50

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Говорит Москва00:30

Выйдет блоком: банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей

Известиявчера в 16:01
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Перекупленность актива и провал под отметку $60 привлек покупателей, но поскольку на рынке по-прежнему присутствует целый ряд поводов для беспокойства, восстановление носит ограниченный и неуверенный характер.
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