Экономика
Банки стали прощать долги россиянамLenta.ru 03:12
Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
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с чего всё началось
Претензии клиентов на мелкие суммы будут рассматриваться автоматически Банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, даже удержанные из-за невнимательности самих граждан. Причин несколько — от роста лояльности до превышения стоимости разбора жалобы над возвращаемой суммой.Коммерсантъвчера в 18:14
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Политика
Собянин счел «адекватным» применение силы полицией на акции 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин считает «адекватным» применение силы полицией в ходе несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля в столице.
Обновлено в 07:57
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Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
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Российский флот модернизирует самолёты-амфибии Бе-12 «Чайка»
ВМФ России объявил о начале модернизации самолётов-амфибий Бе-12 «Чайка», сообщают «Известия».
Обновлено в 07:47
Общество
Красноярский губернатор назвал бессмысленным тушение пожаров в Сибири
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушение пожаров в Сибири бессмысленно, а в ряде случаев и небезопасно для тех, кто занимается ликвидацией возгорания.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Неймар избежал суда по обвинению в изнасиловании
Обновлено в 00:06
Происшествия
Замурованную в стене церковной лавки мумию нашли в Нижнем Новгороде
Тело неизвестного мужчины нашли в стене снесенной в Нижнем Новгороде церковной лавки XVII века, данную информацию РИА «Время Н» подтвердил источник в силовом ведомстве.
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Общество
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров
Обновлено в 07:02
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов
Обновлено вчера в 16:42
Общество
WWF предупредил об исчезновении промыслового леса в РФ из-за пожаров
Эксперт лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Кобяков предрек России исчезновение промыслового леса из-за пожаров.
Обновлено в 05:43
Политика
Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева
В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.
Обновлено в 06:03
Политика
Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.
Обновлено в 07:25
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Еще один из задержанных за разбой офицеров ФСБ признал вину
Сотрудник Управления "К" Федеральной службы безопасности Александр Карелин полностью признал вину в разбое, сообщил его адвокат Максим Слюсаренко.
Обновлено в 06:49
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне приблизился к 10 м и продолжает расти
Уровень воды реки Ия в районе города Тулун, наиболее пострадавшем во время первой волны паводка в Иркутской области, вырос до 9,9 м при критической отметке в 7 м. Об этом сообщается во вторник на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Момент падения военного самолета в Пакистане попал на видео
Видео момента крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана появилось в Сети.
Обновлено в 03:20
Здоровье
Жительницу Новокузнецка спасли от четырёхкилограммовой опухоли
Врачи в Новокузнецке провели сложную операцию 64-летней пациентке, у которой была диагностирована опухоль яичника.
Обновлено в 07:50
Политика
Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что иногда ест один раз в день
Бузова призналась, что у нее получается полноценно поесть только один раз в день – вечером.
Обновлено в 01:31
Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Фанат Земфиры рассказал, зачем напал на ее автомобиль
Мужчина, напавший на автомобиль известной певицы Земфиры, рассказал о том, что именно толкнуло его на безумство.
Обновлено в 06:47
Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 06:53
Политика
Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов
Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Политика
Президент РФ провел рабочую встречу с врио губернатора Сахалинской области
Российский лидер Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 07:31
Кино
Петров ушел от Старшенбаум к начинающей актрисе
По информации издания, новой девушкой Петрова стала молодая актриса Стася Милославская. Девушка моложе Александра на шесть лет.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Задержан начальник угрозыска УМВД Приморья
Обновлено в 03:47
Политика
Новое уголовное дело завели в отношении Порошенко на Украине
На бывшего президента Украины Петра Порошенко завели новое уголовное дело.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
В Рязани горит комбайновый завод
На улице Промышленной в Рязани горит один из цехов комбайнового завода. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 30 июля в 10:08.
Обновлено в 03:56