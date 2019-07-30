Экономика
Банки стали прощать долги россиянамLenta.ru 03:12
Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
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с чего всё началось
Претензии клиентов на мелкие суммы будут рассматриваться автоматически Банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, даже удержанные из-за невнимательности самих граждан. Причин несколько — от роста лояльности до превышения стоимости разбора жалобы над возвращаемой суммой.Коммерсантъвчера в 18:14
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:22, Ашберн
Общество
Минприроды поручило пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил главам регионов и Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:58
Футбол
Московских клубов нет в топ-5 РПЛ после первых трех туров
Как сообщает Sports.ru, на данный момент в топ-5 турнирной таблицы нет ни одного клуба из Москвы.
Обновлено вчера в 22:17
Путешествия
АТОР: Сочи выигрывает у Турции конкуренцию за российских туристов
Сочи удерживает пальму первенства, и этот год не исключение.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве
Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Культура
Скончался художник Валерий Кокурин
Обновлено в 05:30
Общество
В Японии из-за жары погибли 11 человек
Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста
Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Мужчина толкнул под поезд мать с ребенком в Германии
Обновлено в 06:08
Политика
Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр
Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.
Обновлено в 05:10
Политика
Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17
Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА Новости, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17 в июле 2014 года в небе над Донбассом, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне, но получил отказ от голландской стороны из-за условия раскрытия доказательств в присутствии международных СМИ.
Обновлено в 06:01
Политика
Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Футбол
Президент «Авангарда» ответил на обвинения в финансовых махинациях
Президент курского «Авангарда» Николай Волокитин прокомментировал заявление юриста Антона Смирнова, представляющего интересы бывшего футболиста клуба Вадима Стеклова.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
Киев и Москву сравнили на Украине
Политолог из Украины Андрей Ермолаев побывал в столице России, восхитился, и сравнил город с Киевом.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
Моуринью: «Не могу наслаждаться жизнью без футбола»
Друзья говорили мне: "Наслаждайся жизнью".
Обновлено в 03:18
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие
Россия передала вооруженным силам Сербии БРДМ-2
Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию и ее лидера Владимира Путина за десять бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Полицейские пришли к Виктору Шендеровичу
Писатель Виктор Шендерович, участвовавший в несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, сообщил о визите правоохранителей.
Обновлено в 05:53
Транспорт
В Петербурге стартовал ремонт трех улиц
Обновлено в 03:29
Общество
В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы
Обновлено в 05:51
Происшествия
Трое парней из Rolls-Royce избили мужчину в Петербурге
Обновлено в 04:31
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика
Минэнерго оценило сроки газификации Сахалина
По оценке "Газпрома", в начале 2019 года уровень газификации Сахалинской области составлял 37,2 процента.
Обновлено в 01:55
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33