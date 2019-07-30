Экономика
Банки стали прощать долги россиянамLenta.ru 03:12
Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
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с чего всё началось
Претензии клиентов на мелкие суммы будут рассматриваться автоматически Банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, даже удержанные из-за невнимательности самих граждан. Причин несколько — от роста лояльности до превышения стоимости разбора жалобы над возвращаемой суммой.Коммерсантъвчера в 18:14
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Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
В Крыму ответили Киеву на заявление о санкциях за Крымский мост
Ранее представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич в интервью порталу «Сегодня» заявил, что Украина должна проработать возможность введения санкций против компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста.
Обновлено вчера в 11:22
Футбол
Самедов объявил о завершении карьеры футболиста
Обновлено в 05:26
Политика
Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста
Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
AP: полиция назвала имя стрелявшего на фестивале в Калифорнии
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Володин прокомментировал отъезд Порошенко с семьей с Украины
Участь президентов, которые приходят к власти в результате «оранжевых революций», предрешена, заявил во вторник, 30 июля, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин парламентским журналистам, комментируя отъезд бывшего украинского лидера Петра Порошенко со своей семьей из страны.
Обновлено в 06:05
Политика
Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов
Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов
Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
США должны запугать Россию, заявил Foreign Policy
По словам автора статьи, президенту Соединенных Штатов потребуется найти способ, чтобы заставить Россию бояться США и чтобы она перестала "действовать безнаказанно".
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Светлана Лобода с дочкой появилась за кулисами концерта Rammstein
В течение почти всего концерта Светлана внимательно наблюдала за происходящим на сцене, а также снимала выступление немецкого коллектива на телефон, а под конец концертной программы вместе с дочкой отправилась за кулисы, сообщает Телеграм-канал «Только никому».
Обновлено в 03:14
Путешествия
Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье
Генеральное консульство России в турецкой Анталье призвало туристов внимательнее относиться к своему здоровью перед поездкой на курорты во избежание критичных ситуаций, которые нередко заканчиваются фатально.
Обновлено в 04:49
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Медики-волонтёры помогли свердловчанам пройти медосмотр
Медики-волонтёры брались из студенческого отряда Уральского государственного медицинского университета, также привлекались добровольцы из Свердловского областного медицинского колледжа, в том числе из Асбестовско-Сухоложского филиала учреждения.
Обновлено в 05:52
Футбол
Игрок «Краснодара-2» извинился перед соперником за расизм
Обновлено в 05:36
Происшествия
Полицейские пришли к Виктору Шендеровичу
Писатель Виктор Шендерович, участвовавший в несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, сообщил о визите правоохранителей.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В спецприемнике попросили приостановить арест Навального
Мосгорсуд попросили приостановить арест блогера Алексея Навального на время лечения.
Обновлено в 06:25
Авто
Новый Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Компания Nissan вывела на тесты обновленный внедорожник Nissan Patrol 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Илье Яшину дали еще 10 суток ареста
Обновлено в 06:27
Происшествия
Боксера Ковалева сняли с рейса из-за обвинения в домогательствах
Российский боксер Сергей Ковалев был снят с рейса в США из-за неподобающего поведения.
Обновлено в 03:50
Интернет
Хакеры придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Очередную мошенническую схему скачивания средств с карт граждан выявили исследователи в области безопасности из компании Sucuri, сообщают «Известия».
Обновлено в 05:29
Культура
Скончался художник Валерий Кокурин
Обновлено в 05:30
Политика
Нидерланды отказались принять данные детектива из Германии по MH17
Частный детектив из ФРГ Йозеф Реш пытался передать Нидерландам не учтенные следствием материалы по катастрофе "Боинг-737" Малайзийских авиалиний в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Задержан начальник Приморского уголовного розыска
Обновлено вчера в 23:31