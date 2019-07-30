Экономика

Банки стали прощать долги россиянамLenta.ru 03:12

Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
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с чего всё началось

Банки прониклись всеупрощением

Претензии клиентов на мелкие суммы будут рассматриваться автоматически Банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, даже удержанные из-за невнимательности самих граждан. Причин несколько — от роста лояльности до превышения стоимости разбора жалобы над возвращаемой суммой.
Коммерсантъвчера в 18:14

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В России банки стали прощать клиентам небольшие долги

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Комсомольская правда06:12

Банки стали чаще прощать небольшие суммы

Московский Комсомолец05:55

Банки начали списывать россиянам мелкие долги

News.ru04:32

Банки стали прощать долги россиянам

Lenta.ru03:12

Банки начали прощать россиянам незначительные долги

БИЗНЕС Online03:39
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
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