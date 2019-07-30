Экономика
Банки стали прощать долги россиянамLenta.ru 03:12
Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Претензии клиентов на мелкие суммы будут рассматриваться автоматически Банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, даже удержанные из-за невнимательности самих граждан. Причин несколько — от роста лояльности до превышения стоимости разбора жалобы над возвращаемой суммой.Коммерсантъвчера в 18:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 01:15
Политика
Собянин заявил о подготовке провокаций на акции оппозиции в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заподозрил оппозицию, которая отказалась от предложенного властями места проведения митинга 3 августа, в подготовке провокаций.
Обновлено в 08:14
Политика
Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд с Украины бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 09:15
Политика
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma
Украинский суд арестовал российский танкер Neyma, а также документы, которые были изъяты на нем в ходе обысков 25 июля.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
По предварительной информации, организация оказывала брокерские и кредитные услуги. Личность злоумышленника уже установлена.
Обновлено в 09:12
Политика
Депутат предложила бомбить горящую тайгу в Сибири
Депутат Заксобрания Алтайского края от ЛДПР Евгения Боровикова предложила потушить лесные пожары в Сибири, сбросив на тайгу бомбу.
Обновлено в 04:22
Политика
Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено в 08:51
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Германии возбудили уголовные дела на мужчину, столкнувшего людей под поезд
Прокуратура Франкфурта-на-Майне возбудила два уголовных дела в отношении гражданина Эритреи, столкнувшем вчера под поезд мать с ребенком.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц познакомила Марка Богатырева со своими родителями
Журналисты узнали, что актриса познакомила Марка Богатырева со своими родителями.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Навка в кружевном платье-макси повеселилась на вечеринке Крутого
Не только гости, но и сам именинник на празднике был облачен во все белое.
Обновлено вчера в 08:20
Интернет
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.
Обновлено вчера в 12:52
Общество
В Тулуне резко поднялся уровень воды в реке Ия
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше 7,5 м. В городе вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди.
Обновлено в 05:34
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил новые данные Росстата о бедности россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:18
Политика
МГИК рекомендовал пересмотреть отказ в регистрации Митрохина
Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала пересмотреть отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителю партии «Яблоко» Сергею Митрохину.
Обновлено в 07:54
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
В интернете появилось фото необычного гибрида моделей ВАЗ. На снимке запечатлена версия 2106 в сборке 2107.
Обновлено в 09:09
Политика
Климкин рассказал об эмоциональном разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг распространившуюся информацию о том, что он якобы поссорился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Париже.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину
Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Космос
Первый запуск к МКС корабля Crew Dragon с экипажем отложен
Обновлено вчера в 04:21
Культура
«Русские сезоны» в Германии посетили более миллиона человек
Мероприятия масштабного проекта по представлению культуры РФ иностранному зрителю «Русские сезоны» в Германии посетили свыше миллиона человек.
Обновлено в 09:08
Политика
Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Кино
Петров ушел от Старшенбаум к начинающей актрисе
По информации издания, новой девушкой Петрова стала молодая актриса Стася Милославская. Девушка моложе Александра на шесть лет.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы
Обновлено в 05:51
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
Обновлено в 06:05
Экономика
ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбережения
Порядка 68% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 24% опрошенных готовы делать крупные покупки.
Обновлено в 04:19
Политика
Медведев допустил ухудшение ситуации с пожарами в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что непосредственной угрозы для жизни и безопасности населения Сибири из-за пожаров пока нет, однако прогнозируется ухудшение ситуации.
Обновлено в 08:25