Экономика

Банки стали чаще списывать россиянам долги9111.ru 07:04

В России банки стали все чаще прощать своим клиентам незначительные долги, которые были образованы из-за собственной невнимательности граждан. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Банки прониклись всеупрощением

Претензии клиентов на мелкие суммы будут рассматриваться автоматически Банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, даже удержанные из-за невнимательности самих граждан. Причин несколько — от роста лояльности до превышения стоимости разбора жалобы над возвращаемой суммой.
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Комсомольская правда06:12

Банки стали чаще прощать небольшие суммы

Московский Комсомолец05:55

Банки начали списывать россиянам мелкие долги

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Банки начали прощать россиянам незначительные долги

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Коммерсантъвчера в 18:14
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