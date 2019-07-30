Экономика
Банки стали чаще списывать россиянам долги9111.ru 07:04
В России банки стали все чаще прощать своим клиентам незначительные долги, которые были образованы из-за собственной невнимательности граждан. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Претензии клиентов на мелкие суммы будут рассматриваться автоматически Банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, даже удержанные из-за невнимательности самих граждан. Причин несколько — от роста лояльности до превышения стоимости разбора жалобы над возвращаемой суммой.Коммерсантъвчера в 18:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
Политика
Генконсульство РФ направило ноту в МИД Украины из-за ареста танкера
Генеральное консульство России в Одессе во вторник, 30 июля, направило в МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг задержанного российского танкера.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом
Вооруженный ножом житель Корсики утром 30 июля вплавь добрался до стоявшей в 2 км от берега яхте, на которой находился российский бизнесмен вместе с семьей.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Представитель Михаила Галустяна опроверг слухи о его разводе
Представитель шоумена Алексей Новацкий прокомментировал скандальные слухи.
Обновлено в 05:00
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi
Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено 28 июля в 18:47
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.
Обновлено в 01:13
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды
Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие препараты для лечения простуды и ОРВИ не обладают лечебными свойствами и даже могут представляют опасность для здоровья.
Обновлено в 09:20
Космос
Астрономы открыли «странный» всплеск гравитационных волн
Гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO зафиксировали вчера очередной всплеск гравитационных волн, порожденный уникальным объектом в созвездии Пегаса, который находится "посередине" между парами нейтронных звезд и двойными черными дырами.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
Собянин одобрил применение силы полицией на митинге 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на митинге 27 июля, об этом он сообщил в эфире телеканала ТВЦ. "Оцениваю как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные", – так мэр прокомментировал прошедшую акцию.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Второго пострадавшего в аварии с участием Андрея Косилова ввели в кому
Напомним, в коме находится и Анастасия Вяткина, получившая в аварии открытую черепно-мозговую травму, и находящуюся после операции в реанимации одной из больниц Челябинска.
Обновлено в 12:21
Политика
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Авто
В продаже появился роскошный аналог Jeep Wrangler
Компания BAIC объявила старт продаж ограниченной спецверсии внедорожника Beijing BJ40.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Музыка
Кэти Перри признана виновной в плагиате
Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.
Обновлено в 01:59
Футбол
УЕФА включил в список молодых талантов двоих россиян
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил в список из 50 перспективных талантов двоих россиян.
Обновлено в 10:45
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Самаре загорелись два частных дома
Два частных жилых дома загорелись на площади 700 квадратных метров в Железнодорожном районе Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:02
Политика
При Зеленском Украина отметит День независимости по-новому
День независимости, который традиционно отмечается 24 августа, пройдет на Украине в новом формате.
Обновлено в 09:14
Космос
Лучшее за день. 29 июля
Как СМИ маскируют «наживки» для читателя, что нашел TESS и каким будет население Земли в будущем, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Обновлено вчера в 16:59
Наука
В Японии одобрили создание гибридов человека и грызуна
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Футбол
ЦСКА объявил о переходе защитника Чернова в «Крылья Советов»
Обновлено в 11:45
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Кино
Машков назвал условие для возвращения на большие экраны
Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал условие, при котором вернется на большие экраны.
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил во вторник заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в намеренном замалчивании информации о жертвах террористов в Сирии.
Обновлено в 12:29