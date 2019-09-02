Экономика
ИзвестияБанки сократили выдачу займов в нескольких регионах России
Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах.
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Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах. При этом организации нарастили кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения.Известиявчера в 18:51
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:23, Вашингтон
Общество
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.
РБК вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва вчера в 20:01
Происшествия
В Делегатском парке ребенок упал с аттракциона
Москва 24 вчера в 09:06
Энергетика
Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику.
Газета.Ru вчера в 18:23
Энергетика
Погрузка на сети РЖД в августе выросла на 0,2%
Погрузки на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в августе 2019 года увеличилась на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составила 109 млн т, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:17
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс вчера в 04:27
Авто
Особые издания BMW i3 и i8 увенчают карьеру моделей
Компания BMW объявила о выходе лимитированных серий BMW i3s Edition RoadStyle и BMW i8 Ultimate Sophisto Editions, глобальный тираж которых составит 900 и 200 экземпляров соответственно («ай-восьмой» будет выпущен в кузовах купе и родстер, 200 — их сумма).
Драйв 03:56
Происшествия
В Мордовии школьница погибла из-за удара током от мобильного телефона
В Мордовии мобильный телефон стал причиной гибели десятилетней девочки - школьница получила сильный удар током от аппарата, который заряжался от сети.
Российская газета 03:55
Футбол
Сегодня в Европе закрывается трансферное окно
Сегодня в европейских чемпионатах завершается трансферный период. В частности, речь об Испании, Италии, Германии и Франции, а также России.
Sports.ru 03:15
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Озбилиз стал одноклубником Сычева
Бывший полузащитник «Спартака» и «Кубани» Араз Озбилиз перешел в «Пюник». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Матч ТВ 04:06
Общество
Сын Зеленского пошел в первый класс
Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.
Газета.Ru 02:48
Происшествия
В «Ленкоме» назвали сроки выписки Марка Захарова из больницы
Худрук театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров останется в больнице, куда две недели назад его доставили с воспалением легких, еще на несколько дней.
Известия 03:36
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Экономика
Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке «Восточный»
Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" - контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Артема Аветисяна 9,99% акций банка.
РИА Новости 02:52
Футбол
«ПСЖ» предложили арендовать Икарди
Форвард «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру во Франции. Как сообщается, миланский клуб предложил «ПСЖ» арендовать аргентинца.
Sportbox.RU вчера в 21:50
Происшествия
Дочь женщины, убившей годовалого сына в Башкирии, поместили в приют
Вечерняя Москва 02:08
Происшествия
Экс-игроки сборной России подали иск к МВД в размере 123 млн рублей
Общая сумма коллективного иска превышает 123 млн рублей.
Газета.Ru 03:34
Игры
В Warframe добавили возможность играть на гитаре
Недавнее обновление Saint of Altra ввело в Warframe местную гитару под названием шазин.
Игромания.ру вчера в 13:33
Происшествия
В Самаре школьник умер после падения плиты со здания Дворца культуры
С облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на десятилетнего ребенка обрушилась мраморная плита.
РИА Новости вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Певица Наргиз извинилась перед Пригожиным и Валерией
Артистка попросила прощения за случайную оговорку Певица Наргиз Закирова попросила прощения у исполнительницы Валерии и ее супруга, продюсера Иосифа Пригожина за оговорку в своем интервью.
Аргументы и Факты вчера в 07:54
Политика
Министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сделала много ошибок в тексте, опубликованном у себя в фейсбуке.
Газета.Ru вчера в 22:11
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
Представители Польши, США и Украины в субботу, 31 августа, подписали в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».
Известия 31 августа в 14:11
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Общество
Владивосток вошел в топ лучших нестоличных городов для жизни
Владивосток вошел в топ лучших нестоличных городов для жизни, сообщает PRIMPRESS. 82% его жителей довольны качеством жизни в нем.
Primpress.ru 02:46
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Президент Владимир Путин прибыл в Иркутскую область.
ТАСС 03:41
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ 31 августа в 17:29
Происшествия
В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка
РИА Новости вчера в 19:13