Экономика
ИзвестияБанки сократили выдачу займов в нескольких регионах России
Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах.
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Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах. При этом организации нарастили кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения.Известиявчера в 18:51
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Шоу-бизнес
Певица Наргиз извинилась перед Пригожиным и Валерией
Аргументы и Факты вчера в 07:54
Политика
Рогозин ответил на критику по строительству Восточного
РИА Новости 02:34
Политика
СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева
В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.
РБК 02:26
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru вчера в 09:10
Футбол
Коноплянка может перейти в «Шахтёр»
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка, выступающий за немецкий «Шальке», может перейти в донецкий «Шахтёр».
Евро-футбол.ру 03:07
Политика
Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом
Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.
RT на русском вчера в 12:58
Политика
Путин пригласил главу Монголии на 75-летие Победы
Российский лидер Владимир Путин пригласил главу Монголии Халтмаагийна Баттургу на участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 21:10
Политика
Посольство РФ рассказало о состоянии Бутиной в тюрьме США
Дипломаты российского посольства в США посетили Марию Бутину, которая отбывает срок в американской тюрьме Таллахасси.
Газета.Ru 00:05
Политика
Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука
REGNUM вчера в 01:35
Здоровье
Минздрав Танзании объявил о принятии мер против Эболы на своих границах
В связи с наличием угрозы распространения вируса Эбола в странах Региона Великих Озер, в число которых входит и Танзания, Министерство здравоохранения, социального развития, гендерных вопросов, пожилых людей и детей Танзании приняло превентивные меры против данного заболевания на своих границах с целью не допустить проникновения болезни в страну.
REGNUM 03:12
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Футбол
Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.
Российская газета вчера в 15:37
Игры
Процессор PlayStation 5 снимет ограничения в играх
iReactor 00:05
Происшествия
NYT: техасского стрелка уволили за несколько часов до преступления
Американец Сет Этор, застреливший нескольких человек в районе американского города Одесса на западе штата Техас, был уволен с работы в день трагедии.
ТАСС вчера в 20:26
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета вчера в 21:32
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Общество
Во Флориде объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Из-за надвигающегося урагана "Дориан" губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил эвакуацию большинства прибрежных округов, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление на сайте губернатора.
Газета.Ru 01:41
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Энергетика
Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Политика
Продавщица мороженого рассказала про вторую встречу с Путиным на МАКСе
Как пишет РБК, позже представители СМИ обратили внимание, что президентов обслуживала та же продавщица, которая продавала Путину мороженое на МАКСе в 2017 году.
Давыдов.Индекс вчера в 07:51
Общество
Минтруд уточнил число работающих пенсионеров
В последние пять лет в России зафиксирован рост числа занятых пенсионеров — с 8,5% до 9,6%. Этому способствует в том числе профобучение лиц предпенсионного возраста.
Вести.Ru вчера в 05:10
Происшествия
Жертв теракта в средней школе №1 Беслана вспоминают в Северной Осетии
Смотрите такжеУчастник банды Шамиля Басаева получил 14 лет колонии за нападение на Буденновск В пресс-службе отметили, что 3 сентября, в Беслане проведут крестный ход с портретами погибших, его маршрут пройдет от школы № 1 к мемориальному комплексу "Город ангелов".
Общественное телевидение России вчера в 05:04
Общество
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.
Газета.Ru вчера в 01:25
Армия и оружие
Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде
Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).
Российская газета вчера в 19:24
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Общество
Составлен рейтинг регионов по доступности электричества
Агентство «РИА Новости» составило рейтинг регионов России с самой доступной электроэнергией.
РБК 00:48
Происшествия
Мордовская школьница погибла от удара током, взяв телефон в руки
Десятилетняя школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона, стоящего на подзарядке - сообщается, что ребенок просто взял его в руки.
Газета.Ru 02:32
Происшествия
Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля
Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.
Ведомости 01:59
Авто
GM-АвтоВАЗ приостановил конвейер на неделю из-за снижения спроса
Интерфакс - Россия 01:00