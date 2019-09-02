Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах. При этом организации нарастили кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения.

с чего всё началось

Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах.

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