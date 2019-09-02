Экономика
ИзвестияБанки сократили выдачу займов в нескольких регионах России
Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах.
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Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах. При этом организации нарастили кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения.Известиявчера в 18:51
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 01:49, Вашингтон
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Музыка
Хор в Петербурге попал в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение гимна РФ
Акция вошла в Книгу рекордов Гиннеса в категории «Самый большой оркестр», сообщают организаторы акции «День гимна».
ФАН вчера в 16:42
Политика
Посольство РФ рассказало о состоянии Бутиной в тюрьме США
Дипломаты российского посольства в США посетили Марию Бутину, которая отбывает срок в американской тюрьме Таллахасси.
Газета.Ru 00:05
Политика
Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад.
Lenta.ru вчера в 15:17
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РИА Новости вчера в 18:01
Культура
Сергей Светлаков возвращается в «Уральские пельмени»
41-летний актёр и телеведущий Сергей Светлаков возвращается в «Уральские пельмени».
Экспресс газета вчера в 11:04
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма вчера в 02:54
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин
«Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству»,— уточнили в пресс-службе ЦБ.
Ведомости вчера в 19:56
Экономика
Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%
19 августа газета «Коммерсантъ» сообщила об идее Минприроды повысить нормативы утилизации до 100%.
РБК вчера в 20:32
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС 31 августа в 16:14
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 31 августа в 04:58
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК вчера в 14:54
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета вчера в 14:13
Происшествия
Саратовец убил больную двухмесячную дочь
Stroysar.ru 00:32
Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл АЗ и вышел на первое место
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 5-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл АЗ.
Спорт-Экспресс вчера в 12:39
Интернет
В Windows 10 появилась функция переустановки ОС из облака
Пользователи Windows 10 теперь могут переустановить операционную систему из облака. Об этом 1 сентября сообщил портал Engadget.
REGNUM вчера в 05:34
Футбол
Цорн считает возможным возвращение Промеса в «Спартак»
Матч ТВ вчера в 16:23
Происшествия
Задержанного в Белоруссии участника акции 27 июля выслали в РФ
Задержанный в Белоруссии участник несанкционированной акции в Москве 27 июля Никита Чирцов был выслан в Россию.
Московский Комсомолец 30 августа в 11:47
Политика
Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом
Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.
RT на русском вчера в 12:58
Общество
Названо количество выпускников вузов, работающих не по специальности
Исследование, проведенное компанией HeadHunter, показало, что более 40% выпускников вузов, не работают по специальности из-за низкой зарплаты.
Взгляд.ру 01:26
Происшествия
Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии
Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 — дети.
РИА Новости вчера в 03:33
Армия и оружие
Военные США и Чехии выполнят наблюдательный полет над Россией
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Финляндии", - отметил Рыжков.
ТАСС вчера в 19:49
Происшествия
В Австралии петух убил пожилую женщину
Пожилая австралийка умерла от потери крови после того, как ее клюнул петух, сообщает The Sun. Инцидент случился на юге Австралии.
Аргументы и Факты вчера в 20:33
Единоборства
Тренер Порье уверен, что Хабиб проиграет в четвертом раунде
Фил Дару, тренер американского бойца UFC Дастина Порье, поделился ожиданием от предстоящего поединка своего подопечного с Хабибом Нурмагомедовым.
Нева Спорт 01:19
Экономика
На постройку участка платной трассы из Европы в Китай в Татарстане потребуется больше 37 млрд рублей
Строительство участка скоростной автодороги Европа — Западный Китай в Татарстане может потребовать инвестиций в размере 37,6 млрд рублей.
Реальное время 00:11
Теннис
Россиянин Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Коммерсантъ вчера в 20:59
Здоровье
Роспотребнадзор назвал лучший способ профилактики гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике гриппа, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:38