Финансы
Банки снижают ставки по валютным депозитамАМИТЕЛ 07:59
За 10 дней шесть банков из 30 крупнейших понизили ставки по валютным депозитам Крупнейшие российские банки снижают ставки по вкладам в валюте, сообщают "Ведомости".
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Только в минувшую пятницу сразу два банка с госучастием снизили проценты валютных депозитов. А всего за последние десять дней марта доходность долларовых депозитов понизили шесть банков из топ-30 по величине портфеля вкладов населения.Ведомостивчера в 09:09
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Тенденция к снижению: В российских банках падают ставки по вкладам в валюте
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