Финансы

Банки снижают ставки по валютным депозитамАМИТЕЛ вчера в 07:59

За 10 дней шесть банков из 30 крупнейших понизили ставки по валютным депозитам Крупнейшие российские банки снижают ставки по вкладам в валюте, сообщают "Ведомости".
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Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте

Только в минувшую пятницу сразу два банка с госучастием снизили проценты валютных депозитов. А всего за последние десять дней марта доходность долларовых депозитов понизили шесть банков из топ-30 по величине портфеля вкладов населения.
Ведомости30 марта в 09:09

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Банки снижают ставки по валютным депозитам

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Крупные банки снижают доходность валютных депозитов

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Тенденция к снижению: В российских банках падают ставки по вкладам в валюте

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Крупнейшие банки РФ снижают ставки по валютным вкладам

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Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте

Ведомости30 марта в 09:09
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Идентификацию жертв крушения самолета в Германии произведут 1-2 апреля

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Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Тулой

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Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь

Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
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Здоровье

В Приморском крае намерены бороться с онкологией

В Приморском крае продолжает развиваться онкологическая служба. В будущих планах- открытие новых кабинетов онкопомощи.
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Политика

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Энергетика

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Энергетика

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Политика

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Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов.
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Политика

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Порошенко рассчитывает на «серьёзных» избирателей — представитель штаба

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проиграет во втором туре президентских выборов действующему президенту Петру Порошенко, поскольку большинство избирателей будут голосовать «не по приколу», заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщило 1 марта информационное агентство «Укринформ».
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Социальные пенсии в России увеличились

Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.
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По информации источника, после 21 апреля, второго тура выборов президента Украины, Порошенко начнет очень важный этап в своей политической деятельности.
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Общество

Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России

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Скончался разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

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Политика

Пушков спрогнозировал итоги второго тура выборов на Украине

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Футбол

Наставник «Челси» ответил фанатам на критику

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ответил на критику болельщиков во время матча 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Кардифф Сити", передает "Советский спорт".
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Общество

Роспотребнадзор запустил Единый консультационный центр

Роспотребнадзор с 1 апреля запустил Единый консультационный центр (ЕКЦ), который будет работать круглосуточно и без выходных, сообщается в понедельник на сайте ведомства.
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Американское рейтинговое агентство ESRB выдало возрастную квалификацию РС-версии Yakuza Kiwami 2, которая ещё не была официально анонсирована SEGA.
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По результатам экзитпола первое место занял Владимир Зеленский (30,1% голосов), второе – Петр Порошенко (18,5%).
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