Банки резко сократили выдачу кредитных картForbes вчера в 08:01

С начала этого года банки планомерно наращивали выпуск кредиток. В апреле было выдано 1,15 млн карт – на 22 015 штук больше, чем в марте. В мае прошлого года падения эмиссии кредитных карт не наблюдалось, напротив, прирост к апрелю составил 6%, по данным ОКБ.

с чего всё началось

Российские банки резко сократили выпуск кредитных карт, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Объединенного кредитного бюро (ОКБ, единственное кредитное бюро, которое в том числе собирает данные о кредитах Сбербанка — крупнейшего эмитента кредитных карт в России).

Экономика Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Происшествия На строительном рынке Волгограда загорелся склад "На торгово-оптовом рынке стройматериалов в Советском районе Волгограда горит склад размером 100 на 100 метров, площадь пожара составляет 300 кв. м", - сказал представитель МЧС.

Политика Госдума одобрила сокращение рабочего дня селянкам Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращенном рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.

Политика Зариф назвал иллюзией идею о том, что война с Ираном будет короткой Министр иностранных дел Ирана назвал идею о том, что война против Тегерана будет короткой, иллюзией президента США Дональда Трампа.

Политика Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политика Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации.

Политика Президент Туниса оказался на грани смерти Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.

Музыка Илья Найшуллер снял сразу два клипа для своей группы Biting Elbows Режиссер и музыкант Илья Найшуллер снял сразу два клипа для своей группы Biting Elbows: первый — на песню «Heartache», а второй — на песню «Control».

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Общество Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.

Футбол Массимо Каррера: Никогда бы не пошел в ЦСКА Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как бы поступил в случае получения предложения возглавить московский ЦСКА.

Авто На рынке России стартовали продажи нового Lamborghini Huracan Evo Модель Huracan Evo из «младшей» линейки Lamborghini представляет собой техническую эволюцию суперкара Huracan Performante 2017 года, который прославился тем, что установил новый рекорд Нюрбургринга для серийных машин, проехав круг за 6,52 минуты, побив предыдущий рекорд немецкого Porsche 918 Spyder на 5 секунд.

Наука Движение атомов отследили в 4D Исследование команды из Колорадского университета в Боулдере и Университета Буффало зафиксировала движение атомов в 4D-пространстве, используя открытый недавно метод визуализации.

Шоу-бизнес В Москве простились с актрисой Аллой Покровской Проститься с Покровской пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели, среди них - художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, директор Большого театра Владимир Урин.

Футбол Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, вынужденный находиться под стражей за драку в центре Москвы, обратился к болельщикам из СИЗО.

Политика Бойко оказался самым популярным кандидатом в премьеры Украины Лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко хотят видеть премьер-министром Украины 13% респондентов, следует из опроса социологической группы «Рейтинг».

Политика Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.

Политика Захарову возмутил отказ Украины от возвращения своих моряков Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина отказалась даже обсуждать вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе моряков.

Интернет Новое приложение реалистично раздевает девушек на фото Создатель DeepNude рекомендует использовать фото девушек, у которых уже оголена большая часть тела — например, в купальнике или нижнем белье.

Космос В «Роскосмосе» хотят запустить «Прогресс МС-12» по сверхбыстрой схеме Грузовой корабль «Прогресс МС-12», который планируется запустить 31 июля, полетит к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме.

Политика Литва и Грузия передумали обижаться на Россию и вернулись в ПАСЕ Как сообщает РБК, представитель Литвы Эгидиус Варейкис заявил, что в ближайшие два дня делегация его страны продолжит участвовать в работе ПАСЕ.

Происшествия СКР заподозрил основателя «Рольфа» в выводе за рубеж 4 млрд рублей В отношении основателя и фактического владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и нескольких руководителей компании возбуждено уголовное дело по фактам вывода за границу 4 млрд рублей.

Армия и оружие В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.

Экономика ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро» Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.