Банки резко сократили выдачу кредитных картForbes вчера в 08:01

С начала этого года банки планомерно наращивали выпуск кредиток. В апреле было выдано 1,15 млн карт – на 22 015 штук больше, чем в марте. В мае прошлого года падения эмиссии кредитных карт не наблюдалось, напротив, прирост к апрелю составил 6%, по данным ОКБ.

с чего всё началось

Российские банки резко сократили выпуск кредитных карт, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Объединенного кредитного бюро (ОКБ, единственное кредитное бюро, которое в том числе собирает данные о кредитах Сбербанка — крупнейшего эмитента кредитных карт в России).

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