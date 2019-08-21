Финансы
Банки отказались замораживать счета бизнесменовLenta.ru 02:28
В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.
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с чего всё началось
Граждане рискуют остаться без средств к существованию из-за того, что контролирующие органы требуют от банков блокировать личные карты предпринимателей за неуплату налогов по их бизнесу. А для кредитных организаций исполнение этих предписаний может обернуться нарушением Конституции.Известиявчера в 17:02
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Банки попросили запретить налоговой требовать заморозки личных карт предпринимателей
Телеканал 360°вчера в 22:53
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